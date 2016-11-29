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Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Adana'da

29 Kasım 2016 Salı 11:00
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Görmez, Sabancı Merkez Camisinde sabah namazı kıldırdı, vatandaşlara vaaz verdi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Adana'da
ADANA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sabancı Merkez Camisi'nde sabah namazını kıldırıp, vatandaşlara vaaz verdi.

Görmez, sabah namazında Sabancı Merkez Camisi'nde vatandaşlarla buluştu. Sabah namazını kıldıran Görmez, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara sabah namazının faziletleri hakkında vaaz verdi.

Kainatın uyanmaya başladığı her sabahın aslında bir diriliş olduğunu belirten Görmez, namazda okuduğu surelerin Kur'an'ın insana verdiği değere vurgu yaptığını dile getirdi.

Görmez, şunları ifade etti:

"Kur'an-ı Kerim sadece gökten bize inen bir talimatlar manzumesi değildir. Kul ile Allah arasındaki diyalogtur, konuşmadır. Yüce Rabbimiz her insana değer vermiş ve her insana kendi varlığını anlatmaya, ispat etmeye çalışmıştır. Yüce Rabbimiz der ki; 'Ey insanlar sizi biz yarattık, yoktan var ettik. Hala tasdik etmeyecek misiniz?' buyuruyor."

Başkan Görmez, vaazın ardından vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde camiden ayrıldı. 

Anadolu Haber Ajansı
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