banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

"DİYABET, KOMPLEKS BİR HASTALIK"

02 Aralık 2016 Cuma 09:21
Bu haber 676 kez okundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: Dünyada obez insan sayısı, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalandan çok daha fazla. Diyabet kompleks bir hastalık, toplumdaki yayılma oranı çok yüksek.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, dünyada obez insan sayısının, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalanlardan çok daha fazla olduğunu belirterek, "Diyabet kompleks bir hastalık, toplumdaki yayılma oranı çok yüksek." dedi. Erdöl, üniversite tarafından Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Yerleşkesi'nde düzenlenen "Diyabet ve Obezite Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte Türkiye'de diyabetin ve obezitenin tüm yönleri ile mevcut durumu ve sorunlarının değerlendirileceğini dile getirdi. Dünyada obez insan sayısının, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalandan çok daha fazla olduğunu dile getiren Erdöl, "Diyabet kompleks bir hastalık, toplumdaki yayılma oranı çok yüksek. Araştırmalar, ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 35'inin obez olduğunu ve bu oranın yüzde 43'ünü kadınların, yüzde 22'sini de erkeklerin oluşturduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın da yüzde 8'i obez." diye konuştu.  Türkiye'de sigara kullanımından sonra ikinci önlenebilir ölüm nedenleri arasında obezitenin geldiğini anlatan Erdöl, sağlıklı bir diyet, uygun egzersiz ve sigarasız bir yaşamla vücudun insülin duyarlılığının artırılabileceğini, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser türleri ve metabolik hastalıklara yakalanma riskinin azaltılabileceğini söyledi. Erdol, bilimsel çalışmaların kilodaki yüzde 5'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 50 oranında azalttığı bilgisini verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı da üniversite olarak diyabetin hızlı yayılmasını mümkün olduğu kadar kontrol etmeyi, obez ve diyabetli hastaları etkili şekilde izlemeyi ve tedavi olanaklarına akademik katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Sempozyuma Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Türkiye'nin diyabet alanı ile ilişkili kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.

Yarın sona erecek sempozyumda "Obezite, diyabet ve kanser", "Kontrolü zor tip 2 diyabet: Sorunlar ve tedavi stratejisi", "Tip 2 diyabet: Nereye kadar genetik? Nereye kadar epigenetik?", "Beta hücre rezervine göre tip 2 diyabet tedavi yaklaşımı", "Beyaz yağ dokusunun kahverengileştirilmesi mümkün mü?", "Tip 2 Diabetes Mellitus - Obezite - PKOS İlişkisi", "Tip 2 Diyabet tedavisinde ufukta neler var?", "Diyabetik hastanın görüntülemelere hazırlanması", "Tip 2 diyabette patogenetik tedavi mümkün mü? Nasıl?", "Obezite ve diyabette ümit ışığı: Mikrobiotanın etyoloji ve tedavideki yeri" başlıklarında oturumlar düzenlenecek. 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.