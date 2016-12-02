"DİYABET, KOMPLEKS BİR HASTALIK"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, dünyada obez insan sayısının, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalanlardan çok daha fazla olduğunu belirterek, "Diyabet kompleks bir hastalık, toplumdaki yayılma oranı çok yüksek." dedi. Erdöl, üniversite tarafından Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Yerleşkesi'nde düzenlenen "Diyabet ve Obezite Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte Türkiye'de diyabetin ve obezitenin tüm yönleri ile mevcut durumu ve sorunlarının değerlendirileceğini dile getirdi. Dünyada obez insan sayısının, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalandan çok daha fazla olduğunu dile getiren Erdöl, "Diyabet kompleks bir hastalık, toplumdaki yayılma oranı çok yüksek. Araştırmalar, ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 35'inin obez olduğunu ve bu oranın yüzde 43'ünü kadınların, yüzde 22'sini de erkeklerin oluşturduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın da yüzde 8'i obez." diye konuştu. Türkiye'de sigara kullanımından sonra ikinci önlenebilir ölüm nedenleri arasında obezitenin geldiğini anlatan Erdöl, sağlıklı bir diyet, uygun egzersiz ve sigarasız bir yaşamla vücudun insülin duyarlılığının artırılabileceğini, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser türleri ve metabolik hastalıklara yakalanma riskinin azaltılabileceğini söyledi. Erdol, bilimsel çalışmaların kilodaki yüzde 5'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 50 oranında azalttığı bilgisini verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı da üniversite olarak diyabetin hızlı yayılmasını mümkün olduğu kadar kontrol etmeyi, obez ve diyabetli hastaları etkili şekilde izlemeyi ve tedavi olanaklarına akademik katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Sempozyuma Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Türkiye'nin diyabet alanı ile ilişkili kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.



Yarın sona erecek sempozyumda "Obezite, diyabet ve kanser", "Kontrolü zor tip 2 diyabet: Sorunlar ve tedavi stratejisi", "Tip 2 diyabet: Nereye kadar genetik? Nereye kadar epigenetik?", "Beta hücre rezervine göre tip 2 diyabet tedavi yaklaşımı", "Beyaz yağ dokusunun kahverengileştirilmesi mümkün mü?", "Tip 2 Diabetes Mellitus - Obezite - PKOS İlişkisi", "Tip 2 Diyabet tedavisinde ufukta neler var?", "Diyabetik hastanın görüntülemelere hazırlanması", "Tip 2 diyabette patogenetik tedavi mümkün mü? Nasıl?", "Obezite ve diyabette ümit ışığı: Mikrobiotanın etyoloji ve tedavideki yeri" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.