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DİTİB´den AFRİKA´YA KUYU PROJESİ

27 Mart 2017 Pazartesi 14:31
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ALMANYA´nın Hanau Kentinde bulunan Diyanet İşlerine bağlı DİTİB Merkez Camiisini ,Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ziyaret etti.

DİTİB´den AFRİKA´YA KUYU PROJESİ

ALMANYA´nın Hanau Kentinde bulunan Diyanet İşlerine bağlı  DİTİB  Merkez Camiisini ,Türkiye Cumhuriyeti  (T.C.)Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı  ziyaret etti. Henüz kısa bir zaman içerisinde yeni görevine başlayan, Karartı Görevine başladığı ilk günden beri aktif bir çalışma programı çerçevesinde Bölgedeki çevre Dernek ve Sivıl Toplum Kuruluşları ile güzel bağlatılar içerisindeki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hanau Cemiyet Başkanı Memduh Önder ve yönetim kurulu adına düzenlenen tanıtım etkinliğinde vatandaşlara ve misafirlere yemek ikramı yapıldı. ileriki dönemde yapılacak ikili çalışmalar konusunda  karşılıklı mustaşere yapıldı. Etkinlikte Frankfurt Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi Dr. Ramazan Dağlı Hessen Bölgesin´deki  DİTİB Cemiyet Başkan ve Din görevlileri hazır bulundu.

T.C. FRANKFURT Başkonsolosu BURAK  KARARTI“Almanya´ daki DİTİB Dernek Cemiyetleri önemli yer teşkil ediyor. Buradaki Din Görevlilerinin önemi topluma hizmet taşıyor. Görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri konusundaki hassasiyeti dikkate alarak hizmet etmek gerekmektedir. Buna yönelik destekleyici projelerimiz mevcut olacaktır. Önümüzdeki dönemde kutlu doğum haftası Ramazan ayına özel iftar programları çocuklara ve gençlere özel gösteriler ve birçok etkinliklerde inşaallah biraraya geleceğiz. Türk Alman ilişkilerimizi kaynaştırmak konusunda daha ağırlıklı derneklere büyük görev düşüyor. Vatandaşlarla dernekler içiçe daha aktif hale getirilmelidir. Bu yöndeki faaliyetler artırılmalıdır. Bizde üzerimize düşen görevlerimiz dahilinde desteklerimizi sağlayacağız“dedi.

DİTİB´den AFRİKA´YA KUYU PROJESİ

FRANKFURT BAŞKONSOLOSLUĞU Din Hizmetleri Ataşesi Dr.Ramazan Dağlı“Afrika´ya Kuyu Projemiz var. Önümüzdeki dönemde kampanyalar başlatacağız. DİTİB in yapacağı yeni projemiz için karar alındı. Hessen Bölgemizden en büyük katılımı bekliyoruz. Hac döneminde de kendi bölgemizdeki hizmetlerimizde büyük yol kat edildi. Görevimize başladığım gündeki rakamları bu dönemde neredeyse üçe dörde katladık gönlülüz istiyorki! bu rakamları dahada artırmaktır. Buna yönelik çalışmalarda derneklerimizle beğlentili bir şekilde başta kuyu projemizi geliştirmek. Sonrasında,da hizmette daima ileriyi hedefleyerek güzelliklere imza atacağız. Bizim en büyük eksiğimiz olan İslam Seti kitaplarımız ile hem islam dini konusundaki kitaplarımızı çocuklarımıza yönelik ve gençlerimize yönelik Almanca ve farklı dillerde hazırladık. Bu setlerimizide merkez Köln DİTİB´den yada derneklerden telafi edeblirsiniz´“diye belirtti.

Almanca ve farklı dillerdeki hazırlanan KUR´AN-ı KERİM ise Başkonsolos  Karartı tarafından incelendi. Programın sonunda Farklı bölgelerden gelen din görevlileri kendilerini tanıtırlarken,projramin akabınde Başkonsolosa Hanau Cemiyeti tarafından çiçek takdim edildi. Hanau DİTİB Cemiyetinin Kadın Kollarının hazrıladığı yemek ikramı gerçekleşti. Hanımlar hatıra fotoğrafı çekildi.

YASEMİN BAHADIR/HANAU

Resimaltı Hanau1:T.C.Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı

Resimaltı Hanau2:Soldaki T.C.Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Başkonsolosluğu  Din Hizmetleri Ataşesi Dr.Ramazan Dağlı

Resimaltı Hanau3:SAĞDAN:HANAU DİTİB Cemiyeti Gençlik başkanı Adem Aslan 2.Cemiyet Başkanı Memduh Önder,Başkonsolos Burak  Karartı ,ATV EKOPAZAR Ekovitrin Medya Kuruluşu Almanya Temsilcisi Yasemin Bahadır, T.C.Frankfurt Başkonsolsoluğu Din Ataşesi Dr.Ramazan Dağlı

 

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