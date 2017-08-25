Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu Türkiye’de

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games, mobil oyunu Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu’nun ABD ve Türkiye dahil 155 ülkede bugün (25 Ağustos 2017) yayınlanacağını duyurdu.

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen selefi Disney Sihirli Dünya’nın ruhunu koruyan Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu, dört oyuncunun gerçek zamanlı olarak birbirileri ile oynamalarına olanak sağlıyor. Dinamik animasyonlar ve grafiklere sahip Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu’nda oyuncuları çok oyunculu ve tek oyunculu oyun modları, üç oyun haritası ve Elsa, Buzz Işıkyılı, Belle gibi Disney ve Pixar filmlerinden özenle seçilmiş 30’un üzerinde figür bekliyor.

Daha fazla ödül, daha fazla eğlence

Oyunun yeniden yayınlanmasının şerefine oyuncular, arkadaşlarıyla oynadıkları oyun sayısına göre özel figürler ve oyuniçi parası kazanacaklar. Oyuncular ayrıca seviye atladıkça daha fazla eğlence ve ödül kazanmalarına yardımcı olacak çeşitli eşyalar elde edecekler. Bu etkinlik, 25 Ağustos-7 Eylül 2017 tarihleri arasında sürecek.

Her yaştan oyuncu oynayabilir

Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu, her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Her biri farklı bir temada olan haritalarda mülk alımı üzerine kurulu sistemi öğrenmesi kolay, fakat ustalaşmak ise beceri istiyor. Oyuncular hem yapay zekaya karşı hem de birbirilerine karşı oynayabilecekler ve oyuna düzenli olarak yeni güncellemeler eklenecek.

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee: “Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu’nu yeniden tüm dünyadan oyuncularla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” diyor ve ekliyor “Yeni ve gelişmiş oyun tarzı oyuncularımıza büyük bir keyif vermenin yanı sıra gelecek aylardaki güncellemeleri de dört gözle beklemelerine sebep olacak.”

Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu’nun içerikleri ise şöyle:

İkonik Disney ve Pixar Karakterleri: Aralarında Elsa, Belle, Canavar, Buzz Işıkyılı ve hatta Mike ve Sully’nin bulunduğu 30’dan fazla Disney ve Pixar filmi karakterleri ile oynayın!

Muhteşem Temalı Haritalar: Üç sevilen Disney haritası “Fantasyland, Miki ve Arkadaşları ve Karlar Ülkesi” sizleri bekliyor.

Harika Oyun Modları: Çok oyunculu modda oyuncular 1’e 1 Hızlı Oyun’un yanı sıra arkadaşları ile 2’ye 2 de oynayabilecekler. Tekli oyun modunda ise oyuncuları her biri 10’ar bölümden oluşan 3 Solo hikâye haritası bekliyor. Ayrıca haftanın günlerine özel bir bölüm de oynanabilir.

Disney Sihirli Dünya: Tılsımlı Macera Oyunu App Store® ve Google Play™ üzerinden indirilebilir.

Google Play™: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.momadisney

App Store®: https://itunes.apple.com/au/app/disney-magical-dice-the-enchanted-board-game/id1217710204?mt=8