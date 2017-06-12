banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Etiyopya'da

12 Haziran 2017 Pazartesi 14:22
Bu haber 520 kez okundu

Yıldız, İİT heyetiyle Doğu Afrika'daki kuraklık sorununa yönelik çözüm önerilerini konuşmak üzere Etiyopyalı yetkilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Etiyopya'da
ADDİS ABABA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ve beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Doğu Afrika'da kuraklık sorununa yönelik yerel makamlarla iş birliğini arttırmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere Etiyopya'daki temaslarına başladı. 

Heyet Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile başkent Addis Ababa'daki dışişleri bakanlığı binasında bir araya geldi. 

Yıldız, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin amacının, Doğu Afrika'da kuraklık ve kıtlığın etkilerini görmek ve yerel makamlarla yapılacak iş birliği konularını müzakere etmek olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin Afrika'yı önemsediğini ve Afrika Birliğinin stratejik ortağı olduğunu kaydeden Yıldız, "Afrika'da TİKA gibi ne zaman ihtiyaç duyulursa iş başında olan, çalışan kuruluşlarımız var. Amacımız Afrikalı kardeşlerimize yardım etmek ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak." dedi.

Yıldız heyetin yakın zamanda kuraklıktan etkilenen Güney Sudan, Kenya ve Somali gibi ülkeleri de ziyaret edeceğini belirtti. 

Dışişleri Bakanı Gebeyehu ise ülkesinin ikinci kez bu çapta bir kuraklık kriziyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Etiyopya halkının yanında olduğunu söyledi.

Gebeyehu iki ülke ilişkilerinin siyasi alanda çok iyi olduğuna vurgu yaparak, "Halkımızın çıkarları için birlikte çalışıyoruz. Ekonomik alanda da iyi ilişkilerimiz var, çok sayıda Türk yatırımcı burada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- "Birlikte hareket etmeliyiz"

Etiyopya Ulusal Afet Risk Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa'yı da ziyaret eden Yıldız ve beraberindeki heyet, Kassa'dan kuraklığın etkileri ve yapılabilecekler hakkında bilgi aldı.

Etiyopya'daki kuraklığı tetikleyen birçok coğrafi etken olduğunu söyleyen Kassa, bunların başında küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin geldiğini belirtti. Kuraklık sebebiyle yer altı sularının daha da aşağıya çekildiğini ve bu durumun işleri zorlaştırdığını kaydeden Kassa, Etiyopya'da acil olarak gıda ve su sorunu yaşandığını ifade etti. 

"Nijerya ve Güney Sudan gibi Afrika ülkelerinde yaşanan krizler bağışçıların azalmasına sebep oluyor." diyen Kassa, gelecek yılki durumun ise bu yıl beklenen yağ

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.