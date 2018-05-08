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Diş minesi aşınmasına karşı Sensodyne Promine

GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel, Sensodyne’nin diş minesini korumaya yönelik Promine serisi ile ağız ve diş sağlığını desteklemeye devam ettiğini aktardı. Vücudun en güçlü kısımlarından biri olduğu halde asit erozyonu sonucu zarar görebilen diş minesinin ağız ve diş sağlığı açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Sunay, diş minesi inceldiğinde alttaki sarı dentin katmanın ortaya çıktığını ve böylelikle dişin doğal beyazlığını kaybettiğini ifade etti.

Diş minesi aşınmasına karşı Sensodyne Promine

GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel, Sensodyne’nin diş minesini korumaya yönelik Promine serisi ile ağız ve diş sağlığını desteklemeye devam ettiğini aktardı. Vücudun en güçlü kısımlarından biri olduğu halde asit erozyonu sonucu zarar görebilen diş minesinin ağız ve diş sağlığı açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Sunay, diş minesi inceldiğinde alttaki sarı dentin katmanın ortaya çıktığını ve böylelikle dişin doğal beyazlığını kaybettiğini ifade etti.

08 Mayıs 2018 Salı 16:20
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Diş minesi aşınmasına karşı Sensodyne Promine

Ağız bakım kategorisi lider markası Sensodyne*, asit erozyonunun diş minesine verdiği zararlara karşı diş minesini korumak üzere geliştirilen Sensodyne Promine’nin lansmanı kapsamında, diş minesini yakından tanımak ve asit erozyonu konusunda farkındalık yaratmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel ev sahipliğinde düzenlenen, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay ve heykeltraş Malik Bulut’un katıldığı toplantı; vücudumuzda az tanınan ancak ağız ve diş sağlığı açısından çok önemli olan diş minesi hakkında bilinmeyenleri gündeme getirdi.

Asit erozyonunun diş minesine verdiği zararların ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı toplantıda, Prof. Dr. Hakkı Sunay diş minesi, mineyi aşındıran etmenler ve minenin altındaki sarı katmana dair değerli bilgiler paylaşırken, heykeltıraş Malik Bulut da mermerden hazırlanan “beyazı korumak” isimli diş heykeli eseriyle diş yapısının daha net anlaşılmasına ve diş minesi aşınması konusundaki farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Sağlıklı beyaz dişlere sahip olmanın sırrının güçlü ve sağlıklı bir diş minesine sahip olmak olduğunu ifade eden Sevgin İşlekel, Sensodyne’nin diş minesini korumaya yönelik Promine serisi ile ağız ve diş sağlığını desteklemeye devam ettiğini aktardı. Sensodyne Promine serisinin, diş minesini aşınmaya karşı korumaya yardımcı olmak üzere özel olarak geliştirildiğini ifade eden İşlekel “Promine optimize edilmiş formülü ile diş minesini koruyarak, mineyi güçlendirmeye yardımcı oluyor” dedi.

Mine tabakası inceldikçe alttaki sarı katman ortaya çıkıyor
Prof. Dr. Hakkı Sunay, gün içinde tükettiğimiz besinlerdeki asidin diş minesinde erozyona yol açtığına ve bu erozyonun minenin üzerindeki beyaz katmana zarar verdiğine dikkat çekerek, asit erozyonunu şöyle tanımladı. “Asit içeren yiyecek ve içeceklerin sık sık ve yoğun olarak tüketilmesi sonucunda diş minesinin yüzeyinin demineralizasyona uğraması ve aşınmaya eğilimli hale gelmesi durumudur.” Dişlerde yüzey değişiklikleri ve düzleşme, incelme ve şeffaflaşma, yapısal özelliklerin kaybı (yuvarlaklaşma) ve en ileri düzeyde ise sararma şeklinde belirtilerle ortaya çıkan diş erozyonuna karşı koruma öneren Prof. Dr. Sunay şöyle devam etti:

“Diş minesi dişlerimize beyaz görünümünü veren dış tabakasıdır. Son derece dayanıklı ve sert bir yapısı olsa da besinlerdeki asitler bu tabakayı zayıflatabilir. Zayıflayan diş minesi zamanla altındaki sarı katmanı açığa çıkaracak şekilde kademeli olarak incelir ve bu da dişlerin doğal beyazlığını kaybetmesine neden olur” dedi. Diş minesinin incelmesiyle diş altında bulunan sarı katmanın görünür hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Sunay, diş minesine en çok zarar veren besinlerin şekerlemeler, gazlı içecekler ve turunçgiller gibi belirli bir PH seviyesinin altında olan gıdalar olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Hakkı Sunay şu bilgileri verdi: “Diş minesini korumak için hangi gıdaların zararlı olduğunu bilmek çok önemli. Örneğin portakal suyu son derece faydalı bir içecek olmakla birlikte diş minesini en çok yıpratan besinlerin başında geliyor. Bu nedenle bu besinleri tüketirken ağızda uzun süre tutmamak ve günde 2 kez düzenli olarak diş minesini koruyucu bir diş macunuyla fırçalamak çok önemli.”

Heykeltıraş Malik Bulut da diş minesinin sağlamlığı ve mermer arasında kurduğu paralellikle ortaya çıkan “beyazı korumak” isimli diş heykeliyle bu konuda farkındalık kazanılmasına katkıda bulundu.

Dişlerin doğal beyazlığını koruması için Sensodyne Promine
Optimize edilmiş formülü ile diş minesini güçlendiren ve doğal beyazlığını korumasına destek olan Sensodyne Promine serisinde; yetişkinler için günlük koruma, beyazlatıcı ve çoklu etki çeşitlerinde diş macunları, diş fırçası ve ağız çalkalama suyu bulunuyor. Sensodyne Promine Çocuk da çocukların hassas dişlerini çürümeye ve asit aşındırmasına karşı korumaya yardımcı oluyor.

Serideki tüm diş macunları düzenli kullanımda dişleri asit aşındırması etkilerinden koruduğu gibi diş çürümelerine karşı da etkili. Tüm hassas dişler için uygun olan Sensodyne Promine, diş ve diş etlerini korumaya da destek oluyor. Ağızda ferahlık hissi ve temizlik sağlıyor.

Son Güncelleme: 08.05.2018 16:32
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