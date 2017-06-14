İSTANBUL (AA) - Sanat yönetmenliğini Uğur Işık’ın yaptığı Alaturka Records’un eski İstanbul ramazanlarını hatırlatan "Direklerarası" konseri gerçekleşti.

Zorlu PSM, Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleştirilen ve sanat yönetmenliğini Uğur Işık’ın yaptığı Alaturka Records’un "Direklerarası" projesi, eski İstanbul ramazanlarını Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye taşıdı.

Programda anlatıcı görevini üstlenen usta tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’nin meddahlığa çağdaş bir yorum da getirdiği konserde, geleneksel İstanbul şehir hayatının vazgeçilmez sayfalarından birini oluşturan "Direklerarası Ramazan Eğlenceleri"nin müzik boyutu, güçlü ve özenli bir açılımla müzikseverlerle bir araya geldi.

Gecede Alaturka Records grubu, "Gönül Kimi Severse", "Ey Dil Ne Bitmez", "Doktor Civanım", "Olsa Kiraz İle Üzüm" ve "Senden Başka Sevdiğim Yok" gibi eserleri seslendirdi.

Anadolu Haber Ajansı