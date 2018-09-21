Dijital Dönüşümün Yolu Hızlı İletişimden Geçiyor

Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikaların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan kontrol ve haberleşme teknolojisi CC-Link, endüstriyel otomasyonun avantajlarını üretimden akıllı binalara kadar hayatın içindeki her alana taşıyor. Şu anda saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan tek açık endüstriyel iletişim altyapısı olan CC-Link, pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunmasıyla otomotiv sektörü ve bina otomasyonunda da yoğun olarak tercih ediliyor. Yüksek performanslı güvenilir iletişim imkanı tanıyan CC-Link; otomotiv sektöründe Kia Motors Company’nin Kwangju fabrikası, Beijing Hyundai Motor Company gibi büyük markaların fabrikalarında ve Tokyo'daki bir şehir ofisi binası olan Koujimachi Diamond ile Almanya’daki bir firmanın dört fabrikası ve bir ofis binasının entegrasyonu gibi çok sayıda projede sağladığı katma değerle dikkat çekiyor.

Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda tüm makine ve sistemlerin birbiriyle iletişim kurması nedeniyle üretim süreçlerindeki büyük veri miktarı hızla artıyor. Artan iletişim verilerinin ise güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Geniş hacimli veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilerek süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor. İşte bu noktada devreye, CC-Link (Control&Communication Link) olarak adlandırılan kontrol ve iletişim teknolojisi giriyor. Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı altında toplayarak dünya genelinde bu ağı yaygınlaştırmak için çalışan CLPA’nın (CC-Link Partner Association) Türkiye Ülke Müdürü Tolga Bizel, otomotiv ve bina otomasyonu sektöründe önemli başarılara imza atan CC-Link uygulamalarından örnekler verdi.

Kia Motors Company’nin Kwangju fabrikasında CC-Link imzası

Kia Motors Company’ye ait olan ve Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun ticari binek araçlarının üretiminin yapıldığı özel montaj tesislerinden olan Kwangju fabrikasında CC-Link teknolojisinin kullanıldığını söyleyen Bizel, şu bilgileri aktardı; “Fabrikada presleme operasyonları, araç gövdesi montajı, boyama ve malzeme tesisleri bulunuyor. CC-Link ağı, gövde atölyesinde özellikle ön taban, sağ ve sol yan paneller, kaporta ve tavan panelleri ile diğer kısımların montaj hatlarında yaygın olarak kullanılıyor. Robotlar için kilitli sinyal kontrol panelleri ve mekik kontrol panelleri gibi kontrol ekipmanları, üst seviyedeki PLC kontrolörüne CC-Link ağıyla bağlanıyor. Kontrol cihazlarının kablolama işlemlerinde ve tesislerle hatların bakımında sağladığı kolaylıkla öne çıkan CC-Link, diğer ağlara kıyasla çok daha kısa sürede daha fazla kontrol noktasını yönetebiliyor olmasıyla da büyük avantaj sağlıyor.”

Beijing Hyundai Motor Company’de yüksek hızlı iletişim

Beijing Hyundai Motor Company’nin, üretim hattında istikrarı arttırmak, sorunları hızla gidermek, basit ve kolay kullanılabilir bir kontrol sistemi uygulamak için CC-Link ağını kullandığını ifade eden Bizel, şöyle konuştu; “Sonata’nın üretildiği gövde kaynak ve boya hatlarında, içlerinde PLC’lerin ve robotların da yer aldığı çok sayıda CC-Link uyumlu ürün kullanılıyor. CC-Link, üretim kabiliyetini iyileştirmek için robot sayısında yapılan büyük artışı kolaylıkla desteklemeyi başarıyor. Üretim hattının mevcut operasyonel durumunu izlemek için toplanan tesis üretim verileri, CC-Link ağından bir üst seviyedeki kontrol sistemlerine aktarılıyor. CC-Link ağı, dünyanın en ileri presleme, kaynaklama ve motor üretim hatlarının geliştirilmesini sağlıyor. CC-Link’in yüksek hızlı ve büyük hacimli iletişim kabiliyeti, üretimde kayda değer artış sağlarken, üretim hattının durmasından kaynaklanan maliyetlerden kaçınılmasını da mümkün kılıyor.”

Endüstriyel otomasyonun avantajları akıllı binalarda

CC-Link’in tek bir kablo üzerinden farklı üreticilere ait çok sayıda otomasyon cihazına bağlanarak sanayide olduğu gibi binalarda da yüksek hızlı kontrol ve haberleşme sağladığına dikkat çeken Bizel, akıllı binalarda elektrik dağıtım, iklimlendirme, sıhhi tesisat, aydınlatma gibi pek çok sistemin tek merkezden kontrolünü sağlayan bina yönetim sistemlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bizel, bu sistemlerin yüzde 25’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağladığını ve yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede amorti edildiğini belirtti. Bizel, bina yönetim sistemlerinin tesis kontrolü sağlamanın yanı sıra bina güvenliğini artırmak konusunda da katkı sağladığını ifade ederek dünyadaki akıllı bina otomasyonu projesi örneklerinden de bahsetti.

Bina otomasyon sisteminin tamamı birbirine bağlanıyor

Tokyo'da konfor ve güvenlik unsurları ön planda tutularak tasarlanmış yeni bir şehir ofisi binası olan Koujimachi Diamond’da CC-Link ağından faydalanıldığını belirten Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Bir katı yer altında bulunan ve zeminden 11 kat yükselen Koujimachi Diamond ofis binasında, CC-Link tabanlı Bina Yönetimi Yardım ve Çözüm Sistemi kullanılıyor. Bu sistem, en gelişmiş tesis yönetim sistemine geçmek için düşük maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu binada proses otomasyon sistemi PLC ile kontrol ediliyor ve CC-Link, PLC kontrolörlerini toplam bina otomasyon sistemine bağlamak için tercih ediliyor. Ekipman ve cihazları kontrol etmeyi sağlayan CC-Link, bina otomasyon sisteminin tamamını birbirine bağlamayı kolaylaştırıyor.”

Dört fabrika ve bir ofis binası tek merkezden yönetiliyor

Almanya’da bulunan bir firmaya ait dört fabrikayı ve bir ofis binasını tek bir bina yönetim sistemi üzerinden tamamen otomatik hale getirmek ve birbirlerine bağlamak için CC-Link'in gücünden yararlanıldığını belirten Bizel, şu açıklamalarda bulundu; “Almanya’da uygulanan bu bina yönetim sistemiyle, tesislerin kesin ve gerçek zamanlı kontrolünün sağlanması amaçlandı. Bunu yaparken de en gelişmiş teknolojiye sahip hızlı bir otomasyon sistemi kullanıldı. Elektromanyetik gürültüye karşı gözle görülür bir toleransa sahip olduğu için CC-Link tercih edildi. CC-Link’in yüksek hızı, ağın yavaşlatılmasına veya yeniden konfigüre edilmesine gerek kalmadan gerekli durumlarda ileri bir tarihte sistemin genişletilmesine olanak tanıyor.

Bina kontrolünü ve makinelerin aynı ağ üzerinden bağlanmasını sağlayan CC-Link, kurulum maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor. Projede saha sistemi, CC-Link üzerinden merkezi modüler PLC'ye bağlanan 4 mikro PLC'den oluşuyor. Merkezi PLC, tüm sistemin koordinasyonunu, izlenmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Her bina, ağ iletişimi binalar arasında kesintiye uğradığında bile sistemin çalışmasını sağlamak için gereken, yerelleştirilmiş ve akıllı kontrol sağlayan bağımsız bir PLC'yi barındırıyor. Projenin bina yönetim sisteminin merkezi, master PLC'ye bağlanan monitör ve kontrol yazılımını çalıştıran bir PC'den oluşuyor. Operatörler, bu merkezi PC sisteminden örneğin hangi pencerelerin açık olduğu gibi durumları kontrol edebiliyor ve bu sayede herhangi bir yapı unsurunu ve bunlarla ilişkili ayar noktalarını merkezi bir konumdan değiştirebiliyor.”

Sorunlar sahaya gitmeden uzaktan çözülebiliyor

CC-Link teknolojisinde bakım açısından avantaj sağlayan en önemli özelliklerden birinin, müşterilerin ağı programlayabilmesi ve master PLC'ye bağlı bir modem üzerinden istasyonları bağlayabilmeleri olduğunu vurgulayan Bizel, “Bu özellik, satış sonrası bakım ve servis programlarının müşteriye yetkin bir şekilde sunulmasına ve sahaya gitmeden önce sorunların uzaktan teşhis edilmesine olanak sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.



CLPA (CC-Link Partner Association) Hakkında

CLPA (CC-Link Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme kuruluşudur. CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek açık gigabit etherneti olarak, rakipsiz bant genişliği sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. CLPA’nın temel faaliyet alanları arasında; CC-Link IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum testlerinin gerçekleştirilmesi, CC-Link kullanılan cihaz ve ekipmanlar için geliştirme desteği, cihaz seçimi için kullanıcı desteği ve CC-Link’in daha geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesine yönelik tanıtım çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, her yıl katılan yeni üyelerle birlikte Nisan 2017 sonu itibariyle 2 bin 982 üyeyle faaliyetlerine devam ediyor. Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.