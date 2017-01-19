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Dijital bilinç artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var

19 Ocak 2017 Perşembe 15:26
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İnsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’ın yılın 4 çeyreğinde paylaştığı “Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması Raporu” yayınlandı.

Dijital bilinç artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var
18-65 yaş aralığında, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle gerçekleştirilen Workmonitor / İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’na her ülkeden minimum 400 kişi katılıyor. Global olarak, katılımcıların yüzde 84’ü şirketlerinin dijital stratejisinin olmasının önemini doğrularken, yüzde 59’u da şirketlerinin elle tutulur bir dijital stratejisinin olduğunu söylüyor.

Hindistan yüzde 84 ve Çin yüzde 81 oranları ile değerlendirmede en üst sıralarda yer alırken, Japonya yüzde 42 ve Macaristan yüzde 41 ile en düşük seviyede kalan ülkeler oldu.

Türkiye’de ise katılımcıların yüzde 66’sı şirketlerinin dijital stratejisi olduğunu belirtti.

Konuya paralel olarak katılımcıların yüzde 83’ü mevcut şirketlerinde dijitalleşme için gereken bilgi ve becerilerin bulunması gerektiğini aktarırken, yüzde 86’sı gelecekte iş devamlılığını sağlayabilmek için bu alanda kendi yetkinliklerini de geliştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 76’sı yaptıkları mükerrer işlerin otomatize edilmesi durumunda, şirketlerine daha fazla değer katacaklarını aktarıyorlar ve yine yüzde 76’sı pek çok katma değeri düşük, rutin iş üzerine uğraştıklarını iletiyorlar.

Ekonominin gidişatından memnuniyet duyuluyor

Katılımcıların yüzde 60’ı 2017 yılında ülkedeki ekonomik durumun iyileşeceğini düşünürken, yine aynı oranda katılımcı Türkiye’deki ekonomik durumun 2016 yılında 2015 yılına göre daha iyi olduğunu düşünüyor.
Türkiye’den katılımcıların yüzde 76’sı maaşlarında artış beklerken, 2 katılımcıdan biri tek seferlik prim ya da bonus almayı bekliyor.

İş değiştirme beklentileri düştü

Türkiye de dahil olmak üzere, dünya çapında pek çok ülkede çalışanlar önümüzdeki 6 ayda iş değiştirmeyi beklemiyorlar. Ayrıca, bir önceki döneme kıyasla katılımcıların iş değiştirme beklentilerinde önemli ölçüde düşüş gözlemleniyor.

Katılımcıların yüzde 72’si son 6 ayda iş değiştirmediklerini eklerken, halihazırda sadece yüzde 7’si aktif olarak iş aradıklarını aktarıyor.

İş arama istekliliğindeki düşüşle birlikte, katılımcıların yüzde 74’ü işinden memnun olduğunu belirtiyor.
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