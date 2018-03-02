Diadermine yeni serisi HYDRALIST’i, marka elçisi Hande Soral ile tanıttı

Şehirde yaşamanın kendine özgü birçok avantajı ve güzelliği var. Fakat şehirde yaşamanın hava kirliliği, egzoz gazları, kir, toz ve sıcaklık değişimi gibi birçok çevresel etkiye maruz kalmak gibi olumsuz etkileri de bulunuyor. Buna günlük koşuşturmaları, makyajlı olduğunuz günleri, çalışma ortamlarındaki kuru hava gibi etkenleri de ekleyebilirsiniz. Tüm bunlar, cildin nemini kaybetmesine ve yapısının bozulmasına neden oluyor. 110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, güvenilir cilt bakım markası Diadermine, şimdi yeni serisi HYDRALIST ile bu durumu değiştiriyor. Güçlü marka, şehir hayatının olumsuz etkilerine ve nem kaybına karşı cildi koruyan nem mucizesini sizlerle buluşturuyor. Diadermine, marka elçisi olarak ise beğenilen oyuncu Hande Soral ile anlaştı. HYDRALIST Serisi’nin 1 Mart 2018 Perşembe günü, Swissotel the Bosphorus’ta gerçekleştirilen lansman organizasyonuna marka elçisi olarak Hande Soral da katıldı.

“Cildinin Susuzluğuna Son Ver” sloganı ile duyurulan Diadermine HYDRALIST Serisi’nin basın daveti, Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın konuşması ile başladı. Alemdar “Diadermine’in tüketici öngörüleri ve pazar trendleri doğrultusunda geliştirdiği HYDRALIST çok özel bir seri. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz serinin, markanın ve Türk Henkel’in bundan sonraki başarısına çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi. Ardından HYDRALIST Serisi’nin tanıtımını gerçekleştirmek üzere Diadermine & Fa Grup Marka Müdürü Melis Kantarcı Fairbairn söz aldı. Fairbairn, konuşmasında marka elçisi olarak başarılı oyuncu Hande Soral ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Yeni seri ile ilgili olarak da bilgi veren Fairbairn, “Şehirde yaşamak keyifli olmakla birlikte; hava kirliliği, egzoz gazları, kir, toz ve sıcaklık değişimi gibi birçok çevresel etkiye de maruz kalmak demek. Yeni HYDRALIST Serisi, hyaluronik asit ve çöl yosunu özünden oluşan eşsiz formülü ile cildinizi şehrin yıpratıcı etkilerine karşı koruyor ve susuzluğuna son veriyor.” dedi. Diadermine ile birlikte çalışmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Hande Soral ise “Diadermine uzmanlığında HYDRALIST ile şehir hayatı şimdi hem bizim hem de cildimiz için çok daha güzel ve keyifli olacak. Ben cildimi HYDRALIST’e emanet ediyorum ve her kadına da memnuniyetle öneriyorum.” şeklinde konuştu.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2017 yılında Henkel, 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite, Schwarzkopf ve Persil 6,4 milyar Euro'dan fazla satış gerçekleştirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.