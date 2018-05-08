DFSK’dan bahar kampanyası başladı

DFSK Mayıs Kampanyası:

Ücretsiz LPG Dönüşüm Kampanyası veya Cazip Fiyatlarla Nakit İndirim Kampanyası

Midi Maxi:

Midi Maxi 46.850TL gibi inanılmaz fiyatlarla DFSK Showroom´larımızda sizleri bekliyor.

Mini Maxi:

Mini Maxi *44.000TL gibi inanılmaz fiyatlarla DFSK Showroom´larımızda sizleri bekliyor.

Twin Maxi:

Twin Maxi´yi, *47.000TL fiyatla, hemen al!

Mega Van-Panelvan:

Mega Van Panelvan, *49.000TL’ye sizi DFSK Showroom’larımızda bekliyor.

Mega Van-Kombivan:

Mega Van Kombivan 61.850TL’ye sizi DFSK Showroom’larımızda bekliyor.



Araçlar stoklarla sınırlıdır.

Fiyatlar 01 Mayıs 2008 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

• Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.

• Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.

• Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.

• Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.

• Tavsiye edilen modellerde anahtar teslim fiyatlarının içindeki %4 ÖTV, %18 KDV vergi tutarı oranları bilgi mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

• “*” Mini Maxi, Twin Maxi ve Megavan Panelvan araçların 2017 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. 2018 model yılı için fiyatlar değişiklik gösterebilir.



Tüm DFSK Modellerimizde aşağıdaki özellikler standart.

Euro 6 Motor

Elektrikli ön camlar,

Kullanışlı elektrikli direksiyon,

Konforlu kumaş koltuklar,

Güçlendirilmiş şase,

Modern İç tasarım,

Gösterişli farlar,

Yaprak makas süspansiyon,



DFSK –Midi Maxi:

Midi Maxi, 1,2 L,

2.240 mm kargo taşıma uzunluğu,

4.2800mm uzunluk,

2.760mm. dingil mesafesi,

907 kg yük kapasitesi



DFSK –Mini Maxi:

Mini Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

2,9 metre kargo bölümü,

4.730mm uzunluk,

3.050mm. dingil mesafesi,

1.005kg yük kapasitesi



DFSK –Twin Maxi:

Twin Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

2,26 metre kargo bölümü,

4.940mm uzunluk,

3.050mm. dingil mesafesi,

1.013kg yük kapasitesi

DFSK –Mega Van-Panelvan:

5,1 m³ yükleme kapasitesi,

2 Koltuklu

4.500mm uzunluk,

3.050mm. dingil mesafesi,

837kg yük kapasitesi



DFSK –Mega Van-Kombivan:

4 Koltuklu

4.500mm uzunluk,

3.050mm. dingil mesafesi,

807kg yük kapasitesi

Şahsuvaroğlu Grup

• 1966 yılında kurulan, 2007 yılından bu yana ise SsangYong markasının, 2017 yılından itibaren de DFSK Türkiye Distribütörlüğünü yapan Şahsuvaroğlu Grup, bugün 26 adet satış noktası ve 42 adet servis noktası ile tüm ülkede 50 yılı aşan tecrübesiyle hizmet sunuyor.

• İstanbul (Avcılar, Yenibosna, Tuzla, Maltepe), Bursa, Erzurum, Mersin, Antalya, Adana, Ankara, Tekirdağ, Trabzon ve İzmir’de bulunan modern plazalarında, “Satış”, “Servis”, “Yedek Parça” ve “İkinci El Satış Hizmeti” olarak tüm müşterilerine sunuyor.

• 10.000 metrekare alana sahip yedek parça merkeziyle, 5 yıllık ihtiyaç düşünülerek oluşturulmuş yedek parça stoğu sayesinde ülkenin batısından doğusuna, uygun fiyatlarla en hızlı şekilde yedek parça temin ediyor. %100 yedek parça bulunurluğu ile DFSK müşterilerinin isteklerine anında cevap verebiliyor.

• Şahsuvaroğlu Grup’un, ülkemizde 10 ilde toplamı 91.100 m² olmak üzere $350 milyon yatırımla 14 plaza yatırımı bulunuyor.

