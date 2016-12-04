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"DEVLETİM BENDEN 20 BİN DOLAR ALSIN"

04 Aralık 2016 Pazar 17:22
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Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: Biz sahada mücadele ediyoruz devletimiz de ekonomik bir mücadele içinde. Devletim gelsin benden 20 bin dolar alsın. Aldığı bu parayı 10 sene sonra mı öder 20 sene sonra çocuklarıma mı öder nereye öderse ödesin.

ANKARA (AA) - Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendilerinin sahada devletin de ekonomik bir mücadele verdiğini belirterek, "Bu ülkenin bu ekonomik savaşında devletim gelsin benden 20 bin dolar alsın, aldığı bu parayı 10 sene sonra mı öder 20 sene sonra çocuklarıma mı öder nereye öderse ödesin." önerisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Akçay, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Biz sahada mücadele ediyoruz devletimiz de ekonomik bir mücadele içinde." dedi.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyen ve Engelliler Haftası'nı kutlayan Akçay, "Bütün siyasetçilerimizden, devleti yönetenlerden, müsteşarlardan, hepsinden özür dileyerek, haddimi aşmadan, ülkenin bu ekonomik savaşında devletim gelsin benden 20 bin dolar alsın. Aldığı bu parayı 10 sene sonra mı öder, 20 sene sonra çocuklarıma mı öder nereye öderse ödesin." diye konuştu.

"Devletim vergi dairesinden bir tane adamı yollasın bana ben de paramı ödeyeyim, helali hoş olsun." diyen Akçay, "Ama bunu yaparken devletime bir nezaketsizlik yapmak istemiyorum. Eğer bir nezaketsizlik varsa şu anda özür diliyorum." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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