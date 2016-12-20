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DEV PROJE HİZMETE AÇILDI

20 Aralık 2016 Salı 16:45
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Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açıldı.

DEV PROJE HİZMETE AÇILDI
Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştirecek Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açıldı. İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek tünelin hizmete alınmasıyla İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 15 dakikada geçilebilecek. Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve büyükelçilerin de bulunduğu çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Vatandaşlar saatler önce alanı doldurdu
Boğazın iki yakasını iki katlı kara yoluyla denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılışı öncesinde, vatandaşlar tören alanını saatler önce doldurdu.  Avrasya Tüneli'nin Kazlıçeşme girişinde düzenlenecek tören öncesinde, alana Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asıldı. Alana vatandaşlar için mobil mescit, tuvalet ve sağlık alanları kuruldu. Vatandaşlar kendilerine ayrılan bölüme arama noktalarından geçerek alındı. Bu esnada vatandaşlara Türk bayrağının yanı sıra Türk bayrağı logolu atkı, bere, eldiven dağıtıldı. Törene katılanlar "Millet direndi, Türkiye kazandı", "Gençlik Reis'in yanında", "Korkma kaderin üstünde de bir kader vardır", "Hangi çılgın darbe yapacakmış şaşarım" şeklinde yazıların bulunduğu dövizler taşıdı. Alanda zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tören alanına gelerek, vatandaşları selamladı.  TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve belediye başkanları da törene katıldı.

Boğazın iki yakası deniz altından bağlandı
Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bakanlar ve yabancı konukların katılımıyla boğazın iki yakasını iki katlı kara yoluyla denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Haber Ajansı
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