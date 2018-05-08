Dev ekran deneyimi BenQ’da

BenQ Corporation Başkanı Conway Lee, yeni projektör hakkında şunları söyledi “Dünya, ev eğlencesi konusunda 4K devrimine hazır. Maç izlemeyi her spor izleyicisi için tam bir keyif haline getirmek için BenQ, gerçek 4K görselleri HDR, yüksek parlaklık ve canlı renklerle sunarak, bu keyfi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlıyor.”



Gerçek 4K 3840x2160 UHD çözünürlük ile 8,3 milyon piksel sunan TK800, tek adımlı görsel iyileştirme ve otomatik HDR doğal renk üretimiyle parlaklık ve kontrastı geliştirmek için projektör tabanlı HDR özelliğini kullanarak büyüleyici gerçekçilikte görseller sağlıyor. Ayrıca TK800’ün yenilikçi 4K renk skalası, Rec. 709 standardının %92’sine erişiyor, oturma odaları gibi aydınlık ortamlarda yansıtılan görüntü kalitesi için de 3000 lümen ile yüksek parlaklık sağlıyor.



Canlı spor müsabakalarının heyecanını tamamen sunabilmek için TK800, özel Futbol ve Spor görsel-işitsel modlarıyla birlikte sizi maçın içine sokuyor. Futbol Modu, parlak yeşil çimen tonunu güçlendirirken, doğal cilt tonlarını korur, bunun yanında da spikerin sesini tribün tezahüratlarından ayrıştırır. Spor Modu da gerçek ten tonlarına öncelik tanırken, kapalı spor salonlarındaki tahta renklerini iyileştirir, canlı kırmızıların yanı sıra dengeli yeşil ve mavi renk sunar. Ayrıca spikerin sesiyle birlikte spor ayakkabı sesleri, hakem düdükleri ve patenin altındaki buzun sesi gibi ortamdaki sesleri güçlendirerek, daha gerçekçi bir deneyim sağlar.



TK800’ün CinemaMaster Audio+ 2 ses sistemi ise daha geniş frekans menzili ve 5 watt’lık güç ile yenilenmiştir, alüminyum sürücü diyaframı ve titreşimli ses odacıklarıyla en ince detayları, saf vokalleri ve güçlü bası dinleyiciye sunar.



Oturma odasında gerçek bir 4K DLP projektör deneyimini yüksek parlaklıkla sunan şık ve kompakt TK800, her dekora uyum sağlar ve otomatik şekil düzeltme ile 1.2X zum esnekliğiyle de rahatça yerleştirilir.



Dünyadaki dijital sinemaların %90’ında kullanılan ve Merit Oscar® Ödüllü, dayanıklı Dijital Işık İşleme teknolojisiyle güçlendirilen TK800, uzun ömürlü görüntü kalitesini, doğru renkler ve keskin görsellerle birlikte bakıma gerek duymadan sağlar.