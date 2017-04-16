DESTİCİ'DEN HALK OYLAMASI DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz büyük oranda, devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde 'evet' demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir. Bu sonucu küçümsemek ya da tartışmaya açmak milletimizin iradesine saygısızlık anlamına gelir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde halk oylaması sonucuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türk milletine, demokrasiye inancı ve katkısını referanduma katılım göstererek ortaya koyduğu için teşekkür etti.

Milletin sağduyusunun referandumda üst düzeyde olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Destici, halk oylamasında oy kullanan herkesin demokrasiye katkı sağladığını vurguladı.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz büyük oranda, devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde 'evet' demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir. Bu sonucu küçümsemek ya da tartışmaya açmak milletimizin iradesine saygısızlık anlamına gelir. Burada açık ve net bir şekilde 'evet' galibiyeti vardır. Partimiz ve camiamız 'evet' kararıyla bir yönüyle sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur. Bu anlamda bu referandum sürecinde 'evet' kararı alan partimiz ve camiamıza da teşekkürlerimi sunuyorum."

Halk oylaması sonucunun Türkiye'yi, darbe anayasasının ürünü olan, cuntacılara cesaret veren sistemden bugün itibarıyla kurtardığına dikkati çeken Destici, "Milletimiz 'evet' kararıyla artık darbe anayasasıyla yönetilmek istemediğini, darbe anayasasıyla yönetilemeyeceğini, darbe anayasasıyla oluşturulan bu sisteme net bir şekilde karşı olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Partisinin, devlet ve millet için daha doğru olduğuna inandığından "evet" dediğini anlatan Destici, bu kararın Türk milleti tarafından da onaylanmasının, tercihlerinin doğruluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

- "Kazanan hepimiz olacağız"

Yarından itibaren Türkiye'nin temel problemlerini çözmek, milletin güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamak için gerekli adımların hızla atılması gerektiğini ifade eden Destici, "Başta terörle mücadele olmak üzere hiçbir saniyesini kaybedeceğimiz bir vakit olmadığı şuuru ve bilinciyle, bu mücadele azim, kararlılık, cesaretle bugün olduğu gibi yarınlara da taşınmalı, terörün her türlüsünün kökü kazınarak, bu topraklarda yaşama hakkı verilmemelidir." dedi.

Destici, başta siyasi parti yasası ve seçim kanunu olmak üzere uyum yasalarının hızlı şekilde çıkarılması gerektiğini belirtti.

Halk oylamasında "evet" ve "hayır" diyenlerin Türkiye'de beraber yaşamayı sürdüreceğini dile getiren Destici, "Yarın hep birlikte, 'evet' diyeni de 'hayır' diyeni de kucaklaşarak, yeni, güçlü bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sonucun Türkiye'ye kazandıracaklarından 'evet' diyeni de 'hayır' diyeni de ziyadesiyle istifade edecektir. Kazanan hepimiz olacağız." diye konuştu.

Mustafa Destici, halk oylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak, sürece ve demokrasiye katkıları dolayısıyla teşekkür ettiğini de bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı