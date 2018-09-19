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‘Design Week Turkey 2018’ 16-18 Kasım Haliç Kongre Merkezi’nde

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye’deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası), 16-18 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye’yi ‘tasarım’da buluşturacak etkinliğin ana teması bu yıl; ‘Tasarım Ekosistemi’ olacak.

‘Design Week Turkey 2018’ 16-18 Kasım Haliç Kongre Merkezi’nde

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye’deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası), 16-18 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye’yi ‘tasarım’da buluşturacak etkinliğin ana teması bu yıl; ‘Tasarım Ekosistemi’ olacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:18
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‘Design Week Turkey 2018’ 16-18 Kasım Haliç Kongre Merkezi’nde

Son 2 yıldır endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına, Türkiye’yi tasarım ekseninde bir araya getiren ‘Design Week Turkey’ 16-18 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen hafta, ürün ve hizmetlerde tasarım farkını ortaya koyacak. Daha önceki yıllarda dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinlik, bu yıl da dünyaya yön veren tasarım trendlerini ziyaretçiler ile buluşturacak. Bu yılki ana teması ‘Tasarım Ekosistemi’ olan Design Week Turkey’de; Türk Tasarımı, Tasarım-Ekonomi İlişkisi, Küçük ve Büyük Endüstrilerde Tasarım ve Üretim, Girişimcilik, Zanaatkârlık, Endüstriyel Tasarım, Lüks Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve Moda Tasarımı gibi Tasarım Ekosistemini oluşturulan konular ayrıntılı olarak işlenecek. 
Tasarım ve Ar-Ge alanlarında atılan adımlar ile sektörlerin geleceğinin şekillendirileceğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle; “Türkiye’de tasarımın genele yayılması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olanın çok üretmek değil, doğru tasarım olduğuna inanıyoruz. İhracatın katma değerini tasarımla arttırmayı planlıyoruz. Ar-Ge ve reklam ile destekleyerek tasarımı tabana yayacağız. Design Week Turkey ve sektörel tasarım yarışmalarımız sayesinde de tasarımcılarımıza ve endüstriye verdiğimiz desteği durmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, ihracat ailesi olarak, Türkiye ihracatının büyümesinde; tasarımla zenginleştirilmiş ürünlerin eşsiz bir yere sahip olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye'de tasarımın lüks bir kavram olarak görüldüğüne vurgu yapan Design Week Turkey 2018 Danışma Kurulu Başkanı Gökhan Karakuş; “Design Week Turkey ile bu yıl tasarımın genç nesle ilham vermesi ve rehberlik etmesi hedefiyle, disiplinler arası ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı yatırımların önemli örnek çalışmalarını sergileyeceğiz” dedi.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 7. kez sahiplerini bulacak
T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALITY® Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini bulacak. Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmayı hedefliyor.
Design Week Turkey’in en önemli alanlarından birinin endüstriyel tasarım olduğunu belirten Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın; “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde, bu yıl 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirlerin değerlendirileceği Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisi de yer alacak” dedi.

Bu yıl ilk kez genç tasarımcılara da fırsat tanınıyor
Design Week Turkey kapsamında, bu yıl ilk kez tasarım öğrencilerinin katılabileceği yarışmalar ve atölye çalışmaları da organize edilecek. Girişimci ve genç tasarımcılara kendilerini ifade etme fırsatı sunulurken etkinliğe özel olarak hazırlanmış sergiler de tasarım severlerle buluşacak. Ulusal ve uluslararası başarılı isimler, genç tasarımcılara ilham verecek ve rehberlik edecek örnek çalışmalarını paylaşırken, tasarımcı, girişimci, akademisyen, öğrenci ve sanayiciler de hafta boyunca bir araya gelecek. 
Ulusal ve uluslararası onlarca tasarımcı, marka ve ödüllü ürünün izleyiciyle buluşacağı Design Week Turkey’de panel ve konferansların yanı sıra sergi ve atölye çalışmaları da yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe giriş için Design Week Turkey web sitesinden (www.designweekturkey.com.tr) kayıt olunması gerekiyor.
 

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