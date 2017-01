Desibel Ailesinin yeni üyeleri ile müziğinizi özgür bırakın

Hareket Halindeyken Bile Mükemmel Ses

Desibel K550 kulaklıklar, makarona benzer şık görünümünün yanı sıra siyah, beyaz ve gold renk seçenekleriyle her zevke hitap ediyor. Bluetooth özelliği sayesinde Desibel K550 ile hem oyun oynanabiliyor hem de kablo derdi olmadan özgürce müzik dinlenebiliyor. Yeni Desibel K550 kulaklıklar, dâhili mikrofonuyla kablosuz telefon görüşmesi, 12 saate kadar kablosuz müzik dinleme süresiyle uzun süreli kullanım imkânı da sunuyor. USB ile şarj edilebilen Desibel K550, Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr adresinde 229 TL’ye satışa sunuluyor.



Desibel ailesinin bir diğer yeni üyesi K600 Bluetooth kulaklık ise siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sadeliği sevenler için öne çıkıyor. Müzik severleri kablolarla boğuşmaktan kurtaran Desibel K600, dâhili mikrofonuyla kablosuz telefon görüşmesini mümkün kılıyor. Enerjisi bitmeyen Desibel K600, 12 saate kadar kablosuz müzik dinleme ve 300 saat stand by kullanım süresiyle uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Katlanabilir, ergonomik ve kulak yapısına uygun tasarıma sahip, aynı zamanda ses yalıtımı sağlayan Desibel K600 kulaklıkları hem çocuklar hem de yetişkinler her türlü aktivitede yanlarında taşıyabiliyor. USB ile şarj edilme imkânına da sahip Desibel K600, Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr adresinde 199 TL’ye satışa sunuluyor.



Desibel Hoparlörlerle Partiler Artık Daha Eğlenceli

Vestel, mini partilerin vazgeçilmezi kablosuz hoparlörleri de Desibel ailesine ekledi. Müziğin tadını her an her yerde aynı kalitede çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak olan Desibel, H400 ve H450 bluetooth hoparlörler farklı tasarımları ile hem işitsel hem de görsel zevklere hitap ediyor. 3 W (RMS) x2 ses çıkış gücü ile net sesler sunan Desibel hoparlörler, 8 saate kadar süren kablosuz müzik dinleme özelliği ile eğlenceli ortamların keyfine keyif katıyor. USB ile şarj edilme imkânına da sahip Desibel H400 Bluetooth Hoparlör 199 TL’ye, H450 Bluetooth Hoparlör ise 229 TL’ye Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr’de.