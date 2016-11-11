DERİK KAYMAKAMI ŞEHİT OLDU

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, ambulans helikopterle Gaziantep'e getirilen Safitürk'ün Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından bu sabah 07.46'da yoğun bakım ünitesinde ebediyete intikal ettiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "Terör saldırısında şehit olan Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.



Baba Safitürk: Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır

Şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım." dedi.

Şehidin babası Safitürk, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörü lanetledi.

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Safitürk, "Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah'a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Allah, vatanımıza ve milletimize yardım eylesin. Allah, terörü destekleyenlerin kendi başlarına bela etsin." diye konuştu.

Bu arada, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da hastaneye gelerek, aileye başsağlığı diledi.



Baba ocağında yas var

Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki baba ocağında yas var.

Tedavi gördüğü Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesindeki yoğun bakım servisinde şehit düşen 35 yaşındaki Safitürk'ün, Cumhuriyet Mahallesi'nde haberi alan yakınlanları üzüntü yaşadı. Safitürk ailesi ve komşularının evlerine Türk bayrakları asıldı.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, babaevine gelerek şehidin yakınlarına taziyede bulundu.

Öte yandan şehidin babası Asım ve annesi Fatma Safitürk'ün dün gece Gaziantep'e gittiği öğrenildi.





"Milletimizin başı sağ olsun"

Şehidin amcasının oğlu Ahmet Safitürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını söyledi.

"Milletimizin başı sağ olsun" diyen Safitürk, "Vatanımız, milletimiz için görev yapıyordu bu görev esnasında şehit oldu. Vatanın çeşitli yerlerinde görev yaptı. En son görevini Mardin'in Derik ilçesinde yapıyordu fakat bu esnada hainler tarafından bombalı saldırıya uğradı. Biz yakınları olarak üzgün olmakla birlikte vatanımız sağ olsun diyoruz. İnşallah PKK'dan ülkemiz bir an önce kurtulacaktır." diye konuştu.

Safitürk, şehidin naaşının, yarın öğle vakti Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğinin planlandığını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı