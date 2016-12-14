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Deriden vazgeçemeyenlere Acar’dan Wood modeli

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:39
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Ürettiği kaliteli ajanda ve defter modelleriyle bu alanda trend belirleyen Acar Basım, yeni modeli Wood ile ajandalara deri havası katıyor. Gerçek deriye en yakın özellikte koagüle malzemeden üretilen Wood, ahşabın rustik havasını İstanbul’un vazgeçilmez sembolleriyle birleştiriyor

Deriden vazgeçemeyenlere Acar'dan Wood modeli
Yazı yazma alışkanlığını keyifli hale getiren Acar Basım, Wood modeliyle defter ve ajandalara yeni bir trend kazandırdı. Günlük kullanımda veya iş hayatında sıklıkla tercih edilen Acar Basım’ın Wood ajanda ve defterleri deri tutkusu olanlar için de şık bir aksesuar oluyor.

Kapağına özel olarak tasarlanan İstanbul silueti, Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi modern desenler ajandalara ayrı bir hava katıyor. Ahşap deseniyle klasik bir görünüm yakalayan Wood defter ve ajandalar, daha koyu renkli kombine kapak eklemesiyle şık bir kontrast kazanıyor. Sert kapak ve oval sırt detaylarıyla olası aşınmaların ve darbelerin önüne geçen Wood, aynı zamanda sağlamlığını da gözler önüne seriyor.

Özel lastik detayıyla güçlü bir işlevsellik kazanan Wood, küçük notlar ile kartvizitlerin düşmesini engelliyor. Masa takvimleri için de tasarlanabilen Wood, kurumsal hediyelik ihtiyaçlarınıza da anında cevap verebiliyor.
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