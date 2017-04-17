DEPREM BÖLGESİNDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'taki depremde evlerinin hasar görmesinin ardından konteyner kente yerleştirilen bölge sakinlerinin hayatı normale dönmeye başladı.

AA muhabirinin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ayvacık'ta 6 Şubat 06.52'de 5,3 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından bölgede en büyüğü 5 olan artçı sarsıntılar devam etti.

6 Şubat ve 1 Nisan arasında büyüklüğü 1,0 ve 2,0 arasında bin 818, 2,0 ve 3,0 arasında 788, 3,0 ve 4,0 arasında 142, 4 ile 5 ve daha üstü 22 olmak üzere 2 bin 770 sarsıntı kaydedildi.

Bölgede en fazla sarsıntı 7 Şubat'ta 245, en az sarsıntı ise 29 Mart'ta 4 olarak kayıtlara geçti.

Depremde Ayvacık ilçesindeki 31 köy ve 10 mahallede, Ezine ilçesinde de 4 köyde bin 40'ı ağır olmak üzere 2 bin 680 yapının zarar gördüğü tespit edildi.

Evleri zarar görenlere tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan bin 71 konteyner konut kurularak 3 bin 450 kişinin barınma ihtiyacı giderildi. Afet bölgesinde hasar alan 11 okul için ise 37 konteyner dersliğin kurulumu tamamlanarak 758 öğrencinin eğitimlerine kısa aradan sonra devam edildi.

Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'ün sakinleri, sarsıntıların azalmasıyla normal yaşantılarına dönmeye başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan vatandaşlar, daha sonra günlük işlerine devam ediyor. Yakın köylerdeki tarlalara taze fasulye ve domates toplamak için gündeliğe gidenler ise hasat sezonunu bekliyor.

Havanın güzel olduğu günlerde çocuklarıyla yeni yaşam alanları konteyner kentte oynayan ev kadınları, demledikleri çayı içip günün diğer bölümünde akşam yemeği hazırlıklarına başlıyor. Kızılay tarafından oluşturulan mobil çamaşırhaneyi tercih etmeyen bazı kadınlar, "Teknoloji bize göre değil, anadan böyle gördük." diyerek çamaşırlarını elde yıkamayı sürdürüyor.

Köyün erkeklerinden çalışanlar mesailerine başlarken, yaşlı kesim kahvehanede zaman geçirip AFAD tarafından kurulan konteyner camide ibadetlerini yapıyor.

- "Evlerimizin yapılmasını bekliyoruz"

Yukarıköy sakinlerinden Ayşegül Güler, depremde zarar gören evlerinin yerine yapılacak konutları beklediklerini söyledi.

Konteyner evlerinde 2 aile kaldıklarını ifade eden Güler, "Bazı zamanlar bu bizi zorluyor ama şu an evimiz bu. Yeni evimiz yapılıncaya kadar konteyner evlerimizdeyiz. Artık yemeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Bugünümüze şükür. Allah bize bu evleri gönderen devletimizden razı olsun. Tabii ki biraz zorluklar oluyor ancak buna şükür. Bu afetten ölen kalan olmadı. Evlerimiz zarar gördü ama yenileri yapılacak. Evlerimizin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Vildan Bozkurt da havanın güzel olduğu günlerde çocuklarla dışarıda vakit geçirdiklerini anlattı.

Daha önce evlerinin bahçesini oyun alanı olarak kullandıklarını ancak şu anda tehlikeli olduğu için oraya gidemediklerini belirten Bozkurt, "Şimdi evimiz burası oldu. Bazen eski evimi özlüyorum ama bu depremde evimiz zarar gördü. Şimdi burada çocuklarla oynuyoruz. İnşallah evlerimiz yapılınca yeniden bahçesinde oyun oynamaya başlarız." ifadelerini kullandı.

- "Allah bizi korumuş"

Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Gülşen Çarıksız da bir an önce yeni evine kavuşup dinlenmeyi beklediğini söyledi, Ünzile Şen de halen hayatta kaldığı için dua ettiğini kaydetti.

Şen, "Depreme uykuda yakalanmıştım. Allah bir daha yaşatmasın, çok zor. Buradan eski evlerimize bakıyoruz. Allah bizi korumuş çok şükür. Yeni evlerimiz betonla yapılacak, sağlam olacak. Evlerimizin yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından çok yardım geldiğini dile getiren Musa Öztürk de "Allah hepsinden razı olsun. Bizi burada yetim bırakmadılar. Evlerimiz de yapılırsa hepsine dua edeceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar." şeklinde konuştu.

Sarsıntıların azaldığını belirten İsmail Kor da "Bugünümüze şükür. Korkularımız azaldı. Yemeğimizi evimizde yiyoruz. Allah yaşatmasın bir daha." dedi.

Anadolu Haber Ajansı