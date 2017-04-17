Denizli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Sazak Mahallesi'nde çalışma yapan karayolları görevlileri, yol kenarında çanta ve yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri yakınında araçtan kopan parçalar bulan jandarma ekipleri, kadına bir otomobilin çarpıp kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Karayolları çalışanı Hasan Akbulut, yaptığı açıklamada, yol kenarında hareketsiz haldeki kadını görünce jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı