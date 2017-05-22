banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Denizli'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:59
Bu haber 452 kez okundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - 

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri Fatmanur Bağbakan (19),  Ayşe Öner (21) ve Kader Güldaş (20) dün gece Emre Kumlu'nun (24) kullandığı 20 YH 966 plakalı otomobil ile Honaz Kalesi Seyir Tepesi'ne çıktı.

Sabaha karşı 4 üniversite öğrencisi dönüşe geçmek istedi ancak otomobil çalışmadı.

İddialara göre, Emre Kumlu, kız arkadaşları içerideyken otomobili itmek istediği sırada araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, Kader Güldaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Fatmanur Bağbakan ve Ayşe Öner 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Emre Kumlu, gözaltına alındı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.