Denizli'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) -

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri Fatmanur Bağbakan (19), Ayşe Öner (21) ve Kader Güldaş (20) dün gece Emre Kumlu'nun (24) kullandığı 20 YH 966 plakalı otomobil ile Honaz Kalesi Seyir Tepesi'ne çıktı.

Sabaha karşı 4 üniversite öğrencisi dönüşe geçmek istedi ancak otomobil çalışmadı.

İddialara göre, Emre Kumlu, kız arkadaşları içerideyken otomobili itmek istediği sırada araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, Kader Güldaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Fatmanur Bağbakan ve Ayşe Öner 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Emre Kumlu, gözaltına alındı.

Anadolu Haber Ajansı