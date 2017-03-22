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Denizden araba lastiği de çıktı plaka da

22 Mart 2017 Çarşamba 14:55
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Dünya Su Günü kapsamında Kartal sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, denizden araba lastiği, plaka, ruhsat ve ehliyetin de aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı

Denizden araba lastiği de çıktı plaka da
İSTANBUL (AA) - Kartal Sahili'nde, Dünya Su Günü kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, denizden araba lastiği, plaka, ruhsat ve ehliyetin de aralarında bulunduğu atıkların çıkarılması görenleri şaşırttı. 

Kartal Belediyesinin organizasyonuyla Kartal Sahili'nde denizaltı ve kıyı temizliği yapıldı.

İlçedeki öğrencilerin de katıldığı temizlik çalışmasında, dalgıçlar denizden araba lastiği, plaka, ruhsat ve ehliyetin de aralarında bulunduğu atık maddeler çıkardı.

Öğrenciler, dalgıçları alkışlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, suyun önemine değinerek, "Suyu çok tasarruflu kullanmamız ve değerini bilmemiz gerekiyor." dedi

Fidan, Türkiye'nin sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığını belirterek, "Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8-10 bin metreküp olan ülkeler su zengini, 2 bin metreküpten az olan ülkeler su azlığı çeken, bin metreküpten azı da su fakiri ülkeler arasında kabul edilmektedir. DSİ verilerine göre, Türkiye kişi başına ortalama bin 500 metreküp ile su azlığı yaşayan ülkedir. Mevcut kaynakların tamamının bozulmadan korunduğunu kabul edersek bile 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yılda bin metreküp civarında olacağı söylenebilir.'' diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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