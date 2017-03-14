Denizde sürüklenen bottaki 18 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde sürüklenen bottaki 18 Suriyeli sığınmacı kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında bir botun denizde süreklendiği yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Motoru arızalandığı belirtilen bottaki 8'i çocuk 18 kişi, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yunanistan'ın Samos adasına geçmeye çalıştıkları belirtilen sığınmacıların alınan ilk ifadelerinde, Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi koyundan açıldıklarını, botun arızanlanması sonucu denizde sürüklendiklerini söyledikleri öğrenildi.

Alınan parmak izlerinde sığınmacılardan birinin daha önce de yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Haber Ajansı