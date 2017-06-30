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DENİZ HAYDUTLARIYLA MÜCADELE TÜRKİYE'YE EMANET

30 Haziran 2017 Cuma 12:07
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Birleşik Görev Kuvveti-151 kapsamında Aden Körfezi, Somali karasuları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğuyla mücadele görevi Japonya'dan devralındı

DENİZ HAYDUTLARIYLA MÜCADELE TÜRKİYE'YE EMANET
ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Birleşik Görev Kuvveti-151 kapsamında Aden Körfezi, Somali karasuları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğuyla mücadele görevi Japonya'dan devralındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Aden Körfezi, Somali karasuları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele amacıyla uluslararası harekat kapsamında 1 Ocak 2009'da kurulan Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutasını Japonya'dan devraldı.

Bu kapsamda, Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutanlığını, 26 Ekim'e kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Tuğamiral Emre Sezenler yapacak.

Görev devir teslim töreni dün Bahreyn'in başkenti Manama'daki Birleşik Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Şükrü Korlu'nun yanı sıra ABD 5'inci Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kevin Donegan ile koalisyonda görev yapan ülkelerin temsilcileri katıldı.

Çok uluslu teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151 Karargahı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 subay ve 3 astsubay ile Avustralya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den personel görev yapıyor.

Aden Körfezi, Somali karasuları ile Hint Okyanusu'nda ve mücavir bölgelerde yürütülen harekata Türkiye, Japonya, Güney Kore ve Pakistan'dan görevlendirilen gemiler katılıyor. Harekata ABD ve Avustralya gemilerince destek sağlanıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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