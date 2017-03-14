"DEMOKRASİ TARİHİNDE BİR ÇÖPLÜK OLUP GİDECEKTİR"

KONYA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnanıyoruz ki; bu sağduyudan yoksun kısa dönemli seçim kaygıları nedeniyle ortaya konulan siyasi tavırlar, demokrasi tarihinde bir çöplük olup gidecektir." dedi.

Ağbal, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından bir otelde düzenlenen "Konya Üretiyor, Türkiye Büyüyor" programında, Hükümet olarak Konya sanayisinin büyümesi için her konuda destek verdiklerini bildirdi.

Konya'nın tarımın başkenti olduğuna işaret eden Ağbal, geniş tarım arazileri ile Konya'nın, Anadolu'ya ciddi anlamda imkan sunduğunu vurguladı.

Ağbal, sulama yatırımlarının daha da artırılması gerektiğini belirterek, gölet sayısının artırılması ve kapalı sulama imkanlarını geliştirilmesi için bütçeden olağanüstü kaynak ayırmaları gerektiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, küresel ekonomide 2009 yılı sonrası yeni bir döneme girildiğini, bu yıldan sonra dünyada büyüme oranlarının aşağı düştüğünü aktardı.

Önümüzdeki yıllarda da düşük büyüme oranlarının uzun süre devam edeceğine dikkati çeken Ağbal, "Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için bu bir vakıadır. 2016 yılı dünya ekonomisi bakamından, 2009 sonrası en kötü yıl oldu. Geçen yıl dış ticaretin, büyüme oranlarının dip yaptığı en kötü yıl oldu. Bu yıl ve 2018 için bir miktar daha iyimserliği gördüğümüzü ifade edeyim." diye konuştu.

Dünyanın karşılaştığı en önemli sorunun yatırımların azalması olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği ciddi anlamda travma yaşıyor. Bugün, 'Brexit' olayından sonra farklı bir noktaya taşındı. Avrupa kendi kaderini masaya yatırmış çok daha hararetli bir şekilde tartışıyor. AB'nin bir tarafta dağılma kaygıları var, bir tarafta da aslında uzun vadeli içine düştüğü ekonomik sıkıntılar var. Bugün Avrupa'da yükselsen İslamofobia, Türkiye ve yabancı karşıtlığı, özellikle korumacılık eylemlerinin arka planına baktığınız zaman ciddi anlamda AB, ileri dönemde dünya ekonomisinden daha az pay alacak."

- "Yapılan muameleyi şiddetle reddediyoruz"

Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının, halk oylaması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla Avrupa ülkelerine gitmelerinden daha doğal bir şey olmadığına bildirdi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Vatandaşlarla bir araya gelmeleri, anayasa değişikliğini anlatmarlı kadar doğal bir şey yok. Bu ziyaret ilk değil. Bundan önceki dönemlerde sayın bakanlarımız seçim dönemleri başta olmak üzere vatandaşlarımızla buluşma toplantıları yaptı ama şimdi ne oldu? Bu farklı boyuta neden geldik? Hollanda ve Almanya'da bakanlarımıza yapılan muameleyi şiddetle reddediyoruz, bunları kınıyoruz. Ülke, devlet ve hükümet olarak diplomasinin gerektirdiği bütün karşı tavırları da sonuna kadar göstereceğiz." diye konuştu.

Hollanda ve Almanya'da yaşanan krizin Bakanlar Kurulunda görüşüldüğünü anımsatan Ağbal, bu konuların enine boyuna değerlendirildiğini, Hollanda'ya yaptıklarına karşı, atılacak adımları kararlaştırdıklarını belirtti.

- "Bu gelişmeler misliyle karşılık vermemiz gereken gelişmeler"

Ağbal, Avrupa'da bu yıl içinde farklı tarihlerde seçimlerin yapılacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada iş başında olan hükümetler yükselen aşırı sağın tedirginliği içerisinde. Dışarıda bu rüzgarı savuşturmak amacıyla hiç de rasyonel olmayan davranışlara giriyorlar. İddia edildiği gibi Avrupa demokrasinin, insan haklarının tarihsel olarak savunulduğu bir yer ise Roterdam'da karşılaştığımız hadise Avrupa için bir yüz karasıdır, utanç vesilesidir. Aslında bu son derece basiretsiz siyasetin de bir örneğidir. Bu gelişmelere misliyle karşılık vermemiz gereken gelişmeler. Hükümet olarak da bu konuda son derece kararıyız."

Avrupa ile Gümrük Birliği Güncelleme çalışması yürütüldüğünü aktaran Ağbal, Türkiye olarak da bu güncellemeye çok önem verdiklerini dile getirdi.

Ağbal, Avrupa Birliği-Türkiye ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her hangi bir mecraya girilmesinin söz konusu olmadığına değinerek, şu görüşlere yer verdi:

"Ama inanıyoruz ki; bu sağduyudan yoksun kısa dönemli seçim kaygıları nedeniyle ortaya konulan siyasi tavırlar, demokrasi tarihinde bir çöplük olup gidecektir. Bu siyasi tavırları gösterenler siyaset, demokrasi ve tarih karşısında mahkum olacaktır. Ülke, devlet ve millet olarak sağduyulu hareket edeceğiz. Burada ortaya konulan tavıra aynı mecrada diplomatik yollarla da cevabını inşallah vereceğiz."

Hükümet olarak birinci önceliğin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna işaret eden Ağbal, bu sistemin diğer yapılacak olan bütün reformların öncüsü olduğunu vurguladı.

Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığına işaret eden Ağbal, "Mevcut sistem, demokratik temsil seviyesi düşük, hem de kuvvetler arasında yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler var. Hem de istikrarsızlık riski var. Yürütme içerisinde çok başlılık var. Dolayısıyla bu sistem işlemiyor. Bunu da hepimiz gündelik hayatımızda görüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yasama, yürütme ve yargı sisteminin yeniden düzenlendiğini belirten Ağbal, "Koalisyonlarla, ayak oyunlarıyla, vesayet makamlarıyla, bir takım gizli, kapalı kapılar ardında iktidar arayışlarını tarihe karıştırıyoruz. Yok artık öyle bir şey. Birisi açıklamış. 16 Nisan'da referandumdan, 'Evet' çıkmasa bile istifa etmiyeceğim. Günaydın. Yani bugüne kadar hangisinde istifa ettin de bunda da istifa edesin ama yeni sistemde millete dayanmak zorundasınız." dedi.

Ağbal, yeni sistemde, temsildeki milletvekili sayısının artacağına değinerek, millet adına karar veren yargının yönetimini milletin seçtiklerinin belirleyeceğini, yürütmeye hesap soran ve yürütmeyi denetleyen yasamanın geleceğini kaydetti.

Toplantıya Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Çevik, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ile sanayiciler katıldı.

Anadolu Haber Ajansı