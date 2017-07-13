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Demokrasi mesajı bir yıldır dünya yollarında

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:22
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156015 Temmuz hain darbe girişimi ile milli iradeye saldıran şer odağının çabalarının milletimizin destansı mücadelesi ile boşa çıkarıldığını belirten UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, darbe girişiminin birinci yılını değerlendirdi..

Demokrasi mesajı bir yıldır dünya yollarında


Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak, darbe girişiminin hemen sonrasında, yurtdışına giden binlerce aracımızın üzerine İngilizce “Türkiye’de Demokrasi Kazandı” afişleri yapıştırarak önemli bir kampanyayı başlattık. Bu afişleri taşıyan araçlarımız bugüne kadar yaklaşık 300 bin sefer yurtdışına çıkış yapmış ve Berlin, Londra, Paris, Roma gibi başkentler de dahil bütün şehirlerde 15 Temmuz günü Türkiye’de demokrasinin kazandığı mesajını dosta düşmana ulaştırmıştır.

Uluslararası taşımacılar olarak darbe girişimi hakkında yurtdışında bilinçsiz/bilinçli oluşturulan ve bazı ülkelerde hala devam eden yanlış algı ile mücadele için başlatmış olduğumuz “Türkiye’de Demokrasi Kazandı” afişleri başta Avrupa şehirleri olmak üzere halen bütün yollarda dolaşmaya devam etmektedir.

Sürücülerimizin, Avrupa yollarında bu araçları ile çektikleri fotoğraflar için bir yarışma düzenlenmiş, gelen binlerce fotoğraf arasından finale kalan 40 fotoğraf sergilenmiş ve seçilen ilk 3 fotoğrafı gönderen sürücüler ödüllendirilmiştir.

Sektörümüz de, milletimizin tüm fertleri gibi bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması için hain Fetö yapılanması ile mücadelede her türlü desteği vermek konusunda kararlıdır..

Ülkemiz ve milletimizin güçlenen ekonomisiyle daha büyük başarılara ve daha güzel günlere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet ve hala sağlığına kavuşamayan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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