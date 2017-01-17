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DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

17 Ocak 2017 Salı 17:46
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianameler, Ağır Ceza Mahkemelerine sunuldu.

6-8 Ekim olayları
Demirtaş hakkında tanzim edilen iddianamede, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi.

Değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi.

142 yıla kadar hapis istemi 
Demirtaş'ın üzerine atılı olan, "Terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi
Yüksekdağ hakkında tanzim edilen iddianamede ise şüphelinin örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edilerek, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları ile 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması, yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede Yüksekdağ'ın 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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