Delphi Technologies’ten 2.1 Milyondan fazla aracı kapsayacak yeni servis çözümü!

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, Automechanika Frankfurt'ta yüksek performanslı ve yakıt tasarruflu direkt benzin enjeksiyonu (GDi) teknolojisi için yeni servis çözümünün lansmanını yapmaya hazırlanıyor. GDi servis programıyla özel servisler ve distribütörler için hızla büyüyen yeni pazarlar açmayı hedefleyen Delphi Technologies, 2.1 milyondan fazla araca hizmet sağlamanın yanı sıra daha geniş GDi imkanları için tüm markalara uygun teşhis cihazları, test ekipmanları ve eğitimler sunacak. Avrupa’nın tanınmış üreticilerini kapsayan yeni ürün yelpazesi, ileride daha fazla sayıda büyük markaya hizmet sağlayacak.

Delphi Technologies, Automechanika Frankfurt'ta yüksek performanslı, yakıt tasarruflu direkt benzin enjeksiyonu (GDi) teknolojisi için yeni bir servis çözümünün lansmanını yapacak. 2.1 milyondan fazla popüler Fransız araçlarına orijinal ekipman (OE) olarak takılmış pompa ve enjektörleri kapsayacak kapsamlı program, aynı zamanda elektronik ve hidromekanik teşhis cihazları ile prototip test ekipmanı ve eğitimini de içermekle beraber tüm markalar için daha geniş bir GDi kapasitesi sunuyor. Program kapsamındaki diğer önemli araç uygulamaları 2019'da eklenecek. GDi’li yeni araç pazarının 2026 yılına kadar yıllık yüzde 10'dan fazla büyümesi beklenirken bu program, özel servislere yüksek büyüme ve kâr oranına sahip bu pazara girmeleri için gereken parça, araç ve teknik bilgiyi sağlıyor. Şirket ayrıca fuarda, sektördeki ilk Multec® 14 (M14) 350 bar basınçlı enjeksiyon sistemini de sergileyecek. Bu yeni nesil enjektörler, GDi teknolojisinden kaynaklanan otomotiv partikül emisyonlarını yüzde 70'e kadar azaltabilecek.

Tek bir çözüm ile Euro 6d ve Çin 6 emisyon standartları karşılanıyor!

Son yıllarda GDi’ye yoğun bir şekilde yatırım gerçekleştiren Delphi Technologies, 2017 yılında Avrupa’da Volkswagen ile son nesil 350 bar GDi sistemini piyasaya sürdü ve Çin, Güney Kore ve Kuzey Amerika'daki diğer büyük otomobil üreticileri ile yürüttüğü, 2018 ve 2019 yıllarında hız vereceği programları devreye aldı. Yeni sistemde enjeksiyon basıncını endüstri standardı olan 200 bardan 350 bara artıran ve sıkıştırma performansında yüzde 40, enjeksiyon hızında ise yüzde 30 artış sağlayan M14 enjektör ailesi bulunuyor. Bu teknoloji, şirketi otomobil üreticilerinin tek bir çözüm ile hem Euro 6d hem de Çin 6 emisyon standartlarını karşılamalarına yardımcı olacak konuma getiriyor.

Yeni servis çözümüyle ilgili bilgiler veren Delphi Technologies Satış Sonrası Başkanı Alex Ashmore, “Bu teknoloji ile birkaç yıldır OE üretimi yapılıyor olsa da emisyona ilişkin katı yönetmeliklerin gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olması amacıyla hızla tercih edilen bir seçenek haline gelmektedir. Bugün dünyada üretilen hafif ticari araçların üçte birinden fazlası GDi yakıt sistemi ile donatılmıştır ve bunun önümüzdeki 10 yıl içinde yılda yaklaşık yüzde 8 büyüyerek daha fazla paya sahip olması bekleniyor ki, bu da kaliteli bağımsız onarım arayışında olan araç sahipleri sayısında artış olacağı anlamına gelmektedir” bilgisini verdi.

Alex Ashmore, “Bir orijinal ekipman tedarikçisi olarak bu son derece gelişmiş, yüksek basınçlı sistemlerin bakım ve onarımının zorluklarının farkındayız. Aynı zamanda bir satış sonrası parça tedarikçisi olarak özel servislerin bunu hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Arıza teşhis, test ekipmanı eğitim ve desteği ile bütünleşmiş OE kalitesindeki parçalarla yeni GDi servis programımız; özel servislere, aracılara ve distribütörlere hızla büyümekte olan bu pazardan yararlanmaları için ihtiyaç duydukları desteği verecektir.”

Delphi Technologies'in müşterilerinin yeni pazar fırsatlarından yararlanmalarına yardımcı olmak için gelişmiş OE sistemlerindeki uzmanlığını nasıl kullandığı konusunda GDi’nin harika örneklerden biri olduğunu vurgulayan Ashmore, “Bu hem biz hem de müşterilerimiz için yeni bir alanın başlangıcıdır. Bunlar, orijinal ekipman üreticisinin desteğinin özel servislere rekabet avantajı kazandırabileceği karmaşık sistemlerdir” diyerek sözlerini tamamladı.

