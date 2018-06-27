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Delphi Technologies’in “Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu!

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, “Mükemmellik Haftası” olarak ilan ettiği dönem boyunca İzmir’de bulunan üretim tesislerinde çalışanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. Hafta boyunca yapılan etkinlikler sonucunda düzenlenen törenle Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Törenin ardından sahne alan sanatçı Bengü ise katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı.

Delphi Technologies’in “Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu!

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, “Mükemmellik Haftası” olarak ilan ettiği dönem boyunca İzmir’de bulunan üretim tesislerinde çalışanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. Hafta boyunca yapılan etkinlikler sonucunda düzenlenen törenle Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Törenin ardından sahne alan sanatçı Bengü ise katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:48
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Delphi Technologies’in “Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu!

Ege’nin incisi İzmir, otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies’in “Mükemmellik Haftası” kapsamında gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu. Delphi Technologies, İzmir’de bulunan üretim tesislerinde çalışanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. Etkinlik kapsamında kurulan Photobooth alanında en yaratıcı pozu veren çalışanlar, Teşekkür Panosu’na iş arkadaşları için çeşitli mesajlar yazarken, “Bize Bir Şey Olmaz Abi” isimli eğitici tiyatro oyununu da ilgiyle seyretti. Ayrıca, #DelphiTechnologiesileFarkYarat hashtagini kullanarak sosyal medyaya fotoğraf yükleyen çalışanlar arasından en çok beğeniyi alan fotoğraf sahipleri sürpriz ödüllere layık görüldü.
Hafta boyunca yapılan eğlenceli ve eğitici etkinlikler sonucunda, düzenlenen görkemli organizasyonla Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Kaya İzmir Thermal Hotel’de düzenlenen ödül töreninde, Delphi Technologies çalışanları önce DJ performansı ardından sanatçı Bengü ile eğlence dolu anlar yaşadı.
 

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