Dekton’un yeni renkleri piyasaya çıkıyor Zeminde devrim yaratan özellikler Dekton’da

Modern ve fonksiyonel Manhattan, egzotik güzellik Qatar

Cosentino’nun ürettiği Dekton’un yeni renkleri, performans ve tasarım açısından her türlü ihtiyacı karşılıyor. Mat beyaz rengiyle dekoratif bir mekana ferahlık ve genişlik kazandıran Nayla, ışık dolu ve estetik yanı kuvvetli incelikli projeler yapmak için ideal bir seçenek sunuyor. Parlak bej tona sahip, kumun dinginliğini ve çölün güzelliğini anımsatan Qatar, her türlü malzeme ile mükemmel bir şekilde birleşebilen, doğallık ve sıcaklıkla dolu yalın bir renk vaadediyor. Yüzey altında kozmopolit çimento dokusu bulunan parlak gri renkteki Manhattan, mekanlara modern ve fonksiyonel bir hava sağlamakla beraber diğer tonlar ve dokularla çekici bir kontrast oluşturuyor. Tüm alanlara netlik ve genişlik kazandıran, parlak beyaz bir tona sahip Vienna ise hafif ve zamansız bir bina tasarımı için ideal çözüm sağlıyor.

Dekton® Hakkında

Cosentino tarafından sunulan Dekton® ultrakompakt yüzeyler, yeni ve yenilikçi türde yüzeylerdir. Bu ürünler, hem iç hem de dış mekanlarda mimarlık ve tasarım dünyasında pazarda lider olma hedefiyle geliştirilmiştir.

Dekton® ultrakompakt yüzeyler, cam yapımında kullanılan hammaddeler, yeni nesil porselen ve kuvarz yüzeylerin sofistike bir birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Dekton®, her türden malzemeyi desenini yüksek kalite standartlarına uygun hale getirebilir. Ürün büyük, 320 cm x 144 cm'ye kadar levhalar halinde üretilmekte ve üç farklı kalınlıkta satılmaktadır: 0,8 cm, 1,2 cm ve 2 cm. Ürün, üstün teknik özelliklere sahiptir: UV ışınlarına, çiziklere, lekelere, termal şoka karşı dayanıklılık ve çok düşük düzeyde su emilimi.

Sadece Dekton® tarafından sunulan bu özelliklerin tümü, üretim sürecinde kullanılan ve Cosentino Group'un Ar-Ge departmanı tarafından özel olarak geliştirilmiş teknoloji sayesinde sunulabilmektedir. Dekton®, yenilikçi bir ultra sıkıştırma işlemi olan Parçacık Sinterleme Teknolojisi (PST) kullanılarak üretilmektedir. Bu da Dekton'un® tamamen devrim yaratacak nitelikte bir ürün olmasını sağlar; ürün dayanıklıdır, ürün bakımı oldukça kolaydır ve zeminler, duvar yüzeyleri, dış cepheler ve tezgâhlar dâhil olmak üzere hem iç hem de dış mekânlarda kullanılabilir.

Tanınmış mimar ve tasarımcı Daniel Libeskind, İberya Yarımadasındaki tek çalışması olan "Beyond The Wall (Duvarın Ötesinde)" adlı eseri oluştururken Dekton ürünlerini kullanmıştır. Dekton, 2015 yılından beri “Rafa Nadal Academy by Movistar'ın” sponsorluğunu yapmaktadır; bu çalışmada ürün binanın birçok farklı alanında kullanılmıştır.

Mimari ve teknik açıdan iç ve dış yüzeylerde devrim yaratan dünyanın lider kuvars yüzey üreticisi Cosentino, Ar-Ge departmanının geliştirdiği Dekton’un yeni renklerini tasarım severlerin beğenisine sunuyor. Dekton ultrakompakt yüzeyler sayesinde dayanıklılık ve aşınmaya karşı yüksek direnç isteyen alanlarda, mimari uygulamalar kolayca gerçekleştirilebiliyor. Dekton’un yeni renklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan, “Yüzeylerde devrim yaratan Dekton leke ve boya tutmaması, güneş ışıklarından etkilenmemesi, donmaya ve ısıya karşı direnci, alev almayan malzemesiyle tasarımlar için önemli bir alternatif sunuyor. Aşınmaya ve çizilmeye karşı yüksek direnci olan Dekton’un Nayla, Qatar, Manhattan ve Vienna’dan oluşan yeni renkleriyle mekanlarda fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.