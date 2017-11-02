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Değişim Dinamikleri yeni ofisini açtı

02 Kasım 2017 Perşembe 17:17
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Kurumsallaşma alanında öncü şirketlerden Değişim Dinamikleri, 25. yılında yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Değişim Dinamikleri yeni ofisini açtı
Türkiye’nin öncü yönetim, eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı kuruluşlarından birisi olan Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi AŞ, 25. yılında yeni ofisini Town Ofis/Basın Ekspress’te hizmete açtı. 24 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve kokteyl sunumu, tanışma ve sohbet ortamı ile başlayıp, kurdela kesim merasimi ile devam eden açılış organizasyonu, iş dünyası, basın ve akademik çevrelerini bir araya getirdi.
Açılış törenine Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, Aktif Isı Isıtma Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran
Abacıoğlu, Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Erdemir ve Genel Müdürü Ahmet Nedim Erdemir katıldı. Tören, kurdele kesimi ve Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Erdemir’in teşekkür konuşması ile tamamlandı.
Değişim Dinamikleri’nde; Erensan Isı Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren, Glassco Dış Ticaret Firma Ortağı İbrahim Solmaz, Keleşoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Keleş, Akit Gazetesi İKB Mustafa Karahasanoğlu, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Norm Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Eemerer, Emin Evim Plan ve Stratejiler Grup Müdürü Şerife Demirci Polat iş dünyası; Prof. Dr. Muhittin Karabulut, Münir Arıkan, Mehmet Ali Metinyurt, Taşkın Tahmaz, Yrd.
Doç. Dr. Umut H. İnan da eğitim sektöründen olmak üzere katılımcılar arasında yer alıyor.

DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ HAKKINDA

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, yönetim danışmanlığı, yönetim ve örgüt geliştirme, insan kaynakları ve eğitim danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren bir şirket. Yetkin uzman /danışmanlardan oluşan 100’ü aşkın
ekibiyle yüzlerce kuruluşa hizmet sunan Değişim Dinamikleri, kurumsal olarak 25 yıllık deneyime sahip ve hizmetlerinden
yararlanan kuruluşların sayısı 500’ü aşmış durumda.
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