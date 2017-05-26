Dedeman Trabzon Otel birinci yılını kutladı



Turizmin altın kurallarından birinin “Global düşün, yerel davran” ilkesi olduğunu belirten Dedeman Trabzon Genel Müdürü Cemal Hoşgül, “Dedeman Trabzon olarak bütün çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştık. Bu bağlamda istihdamımızın tamamını Trabzon’dan sağlayarak ve satın almalarımızın büyük bir kısmını yine Trabzon şehrinden yaparak şehrin ekonomisine büyük oranda katkı sağladık” dedi.



2016 yılının Dedeman Trabzon’un açılış yılı olmasına rağmen ortalamanın üstünde bir doluluk oranı ile yılı kapattıklarını vurgulayan Cemal Hoşgül sözlerine şöyle devam etti; “Dedeman Trabzon ekibi olarak ilk yılımızda planlı bir şekilde çalışarak başarılarımızın temellerini atmış olduk. Bu süreçte bizlerin yanında olan tüm kamu kurum ve yöneticilerine ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.”



Dedeman Otelleri hakkında:

1918’de temelleri atılan Dedeman Grubu bugün, Dedeman ve Park Dedeman markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok noktada otel yatırımlarına sahip olan Dedeman Grubu, sektörün en köklü geçmişe sahip otel markalarından biri ve Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciridir.



1966 yılında Dedeman Ankara Oteli ile turizm faaliyetlerine başlayan Dedeman Grubu, 2012 yılında hayata geçirdiği Park Dedeman Denizli oteli ile de ikinci otel markasını geliştiren ilk Türk otel zinciri olmayı başardı. Dedeman Grubunun bugün Türkiye’de, İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Gaziantep, Konya, Denizli, Şanlıurfa, Zonguldak, Elâzığ ve Trabzon şehirlerinde toplam 15 oteli bulunuyor. Yurtdışında ise Erbil-Irak ve Oskemen-Kazakistan bölgelerinde 2 oteli ile hizmet veriyor

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu’nun bünyesinde yer alan 2016 yılı Mayıs ayında hizmete giren Dedeman Trabzon, birinci yılını Dedeman Trabzon yetkilileri ve basın temsilcilerinin katıldığı özel bir etkinlik ile kutladı.