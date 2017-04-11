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Dedelerinin izini sürmek için Güney Afrika'dan Erzurum'a geldiler

11 Nisan 2017 Salı 14:38
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde Güney Afrika'ya gönderilen din alimi Ebubekir Efendi'nin izini sürmek için binlerce kilometre uzaktaki Cape Town'dan yola çıkan Washila ve eşi Gamat Allie Muhammed, Erzurum'a ulaştı

Dedelerinin izini sürmek için Güney Afrika'dan Erzurum'a geldiler
ERZURUM (AA) - Osmanlı İmparatorluğu döneminde Güney Afrika'ya gönderilen din alimi Ebubekir Efendi'nin torunları, dedelerinin izini sürmek için binlerce kilometre uzaktaki Cape Town'dan Erzurum'a geldi.

Sultan Abdülaziz Han döneminde, Güney Afrika'da yaşayan Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve onlara İslami ilimleri öğretmek amacıyla görevlendirilen Ebubekir Efendi'nin Cape Town'da oturan torunlarından Washila ve eşi Gamat Allie Muhammed, dedelerinin yaşadığı toprakları görme umuduyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Yaklaşık 160 yıl önce yaşadığı Erzurum'dan Güney Afrika'ya giden, 17 yıl burada görev yaptıktan sonra Cape Town'da vefat eden Ebubekir Efendi'nin torunları, Ankara Tren Garı'ndan bindikleri "Doğu Ekspresi" ile kente ulaştı.

Çifti, Erzurum Tren Garı'nda, Büyükşehir Belediyesi görevlileri karşıladı.

Washila Muhammed, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Uzun yıllardır Erzurum'a gelmeyi hayal ettiklerini anlatan Muhammed, "Bu kenti gezeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gamat Allie Muhammed ise umreden Cape Town'a döndükten sonra, dedesinin yaşadığı toprakları görmek amacıyla önce Ankara'ya, ardından Erzurum'a geldiklerini ifade etti.

Herkesin "Erzurum'a neden geldiklerini" sorduğunu belirten Muhammed, "Büyük dedemizin yaşadığı yerleri görmek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Dedesinin yaşadığı toprakların uzaklığını anlamak için Erzurum'a özellikle trenle gelmeyi tercih ettiklerini bildiren Muhammed, "Erzurum'da olmaktan çok mutluyum. Burada olmak başka bir duygu. Çocukken Erzurum halkını duyuyorduk. Uzun zamandır Erzurum'a gelmeyi istiyorduk." dedi.

Cape Town Üniversitesinde araştırma görevlisi Halim Gençoğlu'nun dedeleri hakkında birçok araştırma yaparak, kendilerini de bilgilendirdiğini anlatan Muhammed, "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda yardımcı oldu. Tek hayalim Erzurum'a gelmekti. O da gerçekleşti, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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