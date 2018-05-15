Decovita Seramik’ten yüzde 150 kapasite artırımı

Decovita Seramik, 2016 yılında Bilecik’teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 milyon Euro’ya kurduğu fabrikasının üretim kapasitesini yüzde 150 oranında artırdı.

Yeni fırınların 15 Mayıs itibarıyla faal duruma geçtiğini açıklayan Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, “İki yıl önce fabrika açılışında, kendimize ve ülkemize bazı sözler vermiştik. Dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer alan ülkemize yaraşır seramikler üretecek, yeni yatırımlarla hem üretimi hem de istihdamı artıracak ve yurt dışı pazarına açılacaktık. Çalışma şevkimiz, ülkemize, ekonomimize ve Türk insanına duyduğumuz sonsuz güvenle bugün tüm sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

50’den fazla ülkeye ulaşıldı, hedef 80 ülke!

Ek yatırımla birlikte yıllık dört milyon metrekare olan seramik üretimlerini 10 milyon metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Uyan, “Son teknoloji ve tam otomasyonlu sistemle kurduğumuz fabrikamızda 410 çalışanımızla birlikte 24 saat üretim yapıyoruz. Buna rağmen iki yıllık süreçte en büyük sıkıntımız gerek yurt içinden gerek yurt dışından hızla artan talebe karşılık verememek oldu. Şu anda yurt içindeki bayileşme hedeflerini tamamlamış, yurt dışında ise Avrupa, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’daki 50’den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç etme başarısını yakalamış durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı yıl sonuna kadar 80’e çıkarmak. İhracat alanında ülkemize değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Stratejimizi yüzde 30 iç pazar, yüzde 70 ihracat olarak şekillendiriyoruz. Özellikle Avrupa pazarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu yıl Avrupa’da ofis açarak hem bu kıtada hem de ABD ve Güney Amerika’da daha da etkili olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Bu oranda kapasite artışı, önemli bir hamle”

Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durgunluğa rağmen iki yılda yüzde 150 kapasite artışını Decovita’nın ülkesine duyduğu güvene bağlayan Uyan, “Durmak, gerilemenin başlangıcıdır. Ülkemize olan borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ancak bu tür geniş ve sürekli istihdam oluşturan, ülkenin ihracat hedeflerine ciddi katkılar sunan yatırımlarla ülke ekonomisine katkı vermeyi kendimize bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz” dedi.

Dünyanın en siyah ve en beyaz seramiğini Decovita üretti!

Decovita Seramik üretimini, Bilecik’teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde, 162 bin metrekare arsa üzerinde konumlanan 45 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştiriyor.

Decovita Seramik’in AR - GE ve ÜR - GE departmanlarında, dünyanın en büyük seramik üreticileri olan Çin, Hindistan, İtalya gibi ülkelerden ve Türkiye’den toplamda 40 kişi çalışıyor. Bu departmanlara gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda, dünyanın en siyah ve en beyaz seramiği şu anda Decovita Seramik tarafından Bozüyük’teki fabrikada üretiliyor.

Dünyada yaygın olarak kullanılan, yüzey sertliği artırılabilir sugar effect yüzeyli seramik karolar ise Türkiye’de ilk ve tek olarak Decovita Seramik tarafından üretiliyor.

Decovita Seramik ürünlerinde; gerçek mermerden veya ahşaptan ayırt edilemeyen tasarımlar, doğal oyulmuş seramikler, metalik yüzeyler, dış mekanlara özel 2 santimetre kalınlığında karolar, multi-surface (Çoklu yüzey) teknolojisi ile mat ve parlak yüzeyleri aynı karoda birleştiren seriler ve 60x60’tan 90x180 cm’ye uzanan 11 farklı ebat ön plana çıkıyor.