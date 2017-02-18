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DEAŞ saldırılarından kaçıp Adıyaman'a sığındılar

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:29
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Terör örgütü DEAŞ'ın zulmü nedeniyle Irak'taki Yenice köyünde bulunan evlerinden çocuklarıyla birlikte kaçan kadınlar, İsveç'e giden eşlerine kavuşacakları günü bekliyor

DEAŞ saldırılarından kaçıp Adıyaman'a sığındılar
ADIYAMAN (AA) - Irak'tan terör örgütü DEAŞ'ın zulmü nedeniyle kaçan 5 çocuk ve 3 kadın Adıyaman'a sığındı. 

Kent merkezindeki Musalla Mahallesi'nde 2 odalı bir evde yaşayan Neza Kasim (75), kızı İman Fevzi (34) ve gelini Line Abdulemir (26) ile 5 torunu, yakınlarına kavuşacakları günü bekliyor. 

Neza Kasim, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın zulmü nedeniyle 4 ay önce evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındıklarını söyledi. 

Irak'ın Yenice köyünden kaçıp Kerkük'e gittiklerini, oradan da Türkiye'ye geldiklerini anlatan Kasim, "Eşlerimiz bizden bir yıl önce kaçıp gittiler. Ben yaşlı ve hastayım. Kalbim, şekerim ve tansiyonum var. Irak'ta benim kocam yoktu. Aylık verirlerdi bana. Ben de o parayla bu çocukları idare ediyordum. Buraya geleli 4 ay oldu, o parayı da kestiler." dedi. 

Köylerinin teröristler tarafından yakıldığını belirten İman Fevzi de eskiden köyde durumlarının iyi olduğunu, terör örgütü DEAŞ'tan sonra oradan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. 

Fevzi, "Köyde halimiz çok iyiydi, zengindik ama tehditler alınca çıkmak zorunda kaldık. Biz çıkmazdan bir yıl evvel kocalarımız kaçmıştı. Kocalarımız şimdi İsveç'teler. Onları Türkiye'ye koymuyorlar. Diyorlar ki dönmek istiyorsanız Irak'a göndeririz sizi ama onlar Irak'a gitseler ya yakalanırlar ya öldürürler. Ya biz gidelim yanlarına ya da onlar buraya gelsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.  

Çocuklardan 7 yaşındaki Resul ise babasına kavuşmak istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti.

Anadolu Haber Ajansı
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