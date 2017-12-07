Davanın seyrini değiştirecek kritik bilgi bugün ortaya çıktı!

ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını delme davasında dün de ifade vermeye devam eden davanın İran asıllı Türk tanığı Reza Zarrab’ın çapraz sorgusunda kritik detay... Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada, Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, 2014 yılında Zarrab’ın OFAC’ın yaptırımlar listesine alınması için Halkbank’ın uyarıda bulunduğunu bildirdi. 1.5 yıldır devam eden Zarrab davasında taşları yerinden oynatabilecek olan bu gelişme, davanın hakimi Richard Berman’ın jüriyi duruşma salonuna almadan önce, OFAC’tan gelecek olan tarafların şahitlerine yaptıkları karşılıklı itirazların tartışıldığı ön oturumda gerçekleşti.

SAVCILIK İLE SAVUNMA ARASINDA ‘ŞAHİT’ TARTIŞMASI

Başsavcılık daha önce mahkemeye verdiği listede, OFAC’tan üç kişinin şahitlik yapacağını belirtirken, savunma makamı ise OFAC’tan emekli bir ismi çağıracaklarını duyurmuştu. Savcılık ise savunmanın şahidinin kurumdan emekli olduğunu ve yasalardaki güncel gelişmeleri bilmediğinden tanıklık yapamayacağını ileri sürüyor. Atilla’nın avukatları, OFAC’tan gelecek olan savcılığın şahitlerine çapraz sorgulama yapmak isterken, savcılık bu talebe itiraz etti. Davanın Hakimi Richard Berman, bu konudaki kararını öğleden sonraki oturumda açıklayacak. Öte yandan, Hakim Berman, şimdiye kadar aldıkları notları gözden geçirmeleri için jüriye süre verdi. Zira jüri üyeleri, mahkemede aldıkları notları mahkeme dışına çıkaramıyor.

UYARIYI HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ YAPMIŞ

Savunma makamı, Atilla’nın OFAC yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, kendisine hiçbir zaman İran ticareti yüzünden yargılanabilecekleri konusunda uyarı yapılmadığını, sadece bu işlemlerde yasadışı bir tespit yapılırsa kendilerine yaptırım uygulanacağını söylediklerini kaydetti. Atilla’nın uyarısı üzerine söz alan Rocco, OFAC’a Zarrab konusundaki uyarının 2014 yılında bankanın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu döneminde yapıldığını belirtti.

Davada başsavcılıkla işbirliği yaparak tanık sandalyesine geçen Reza Zarrab ise önceki günkü ifadesinde, 17 Aralık soruşturması sonrasında hapisten çıktıktan sonra Halkbank ile İran ticaretine devam ettiğini, ancak bu dönemde bankada kimseye rüşvet vermediğini ve kimsenin de kendisinden para istemediğini belirtmişti.

Razi CANİKLİGİL/NEW YORK - HÜRRİYET