"DARBE GİRİŞİMİNİN CEVABI PAZAR GÜNÜ VERİLECEK"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de sivil toplum buluşması programında konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin, "O gün diyorum ki arkadaş insanların üzerine bomba yağdırıyor şu uçaklar, uçak kaldırın, bunları uzaklaştırın. Ne dese beğenirsiniz, 'Efendim yazılı emir gerekir'. Ben sana sabah yazılı izini gösteririm dedim. Şimdi yazılı izin orada, bol bol hatırasını yazsın. Bu da bize bir şey gösteriyor; bu sistemin arızası var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana diyor ki 'dede bunlar bizim askerimiz değil mi', evet. 'Niye bizim insanların üzerine bomba atıyorlar.', 11 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. Ne diyeceksiniz söyleyin bana. Bunun cevabı pazar günü verilecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi kucaklayan herkes için iktidar yolu açılıyor"

"Bu yapılan düzenlemeler bütün partiler için geçerlidir, 'AK Parti’ye yarar' diye yazmıyor parantez içinde. Eminim ki çalışan, çabalayan, milletin gönlüne giren herkes için iktidar yolu açılıyor." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:x

"Türkiye’yi kucaklayan herkes için iktidar yolu açılıyor ama 'ben bölücüyüm, bölge partisi olacağım, ben filanca etnik grubun, filanca dini grubun iktidarı için çalışıyorum' diyene iktidarın yolu kapanıyor. Bölücülüğün, ayrımcılığın yolu kapanıyor, birliğin, beraberliğin yolu açılıyor, sistem bu. Bunun memleket için ne zararı var?"

Anadolu Haber Ajansı