DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR YIL SONRA YARALANDIKLARI YERDELER

ANKARA (AA) - SELİM KORKUTATA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan 11 kişi, yaralandıkları noktada bir yıl sonra Anadolu Ajansı tarafından fotoğraflandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaralanan 2 bin 193 kişi arasındaki 11 gazi, aralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Akıncı Üssü'nün de bulunduğu 10 ayrı mekanda bir yıl önce yaşananları anlattı.

Darbe girişimi ile birlikte sokaklara çıkan, demokrasiye ve halkın iradesine gözlerini kırpmadan sahip çıkan gazilerin bir yıl sonra da dile getirdikleri ortak görüş, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır." oldu.

- "Yine yaşadığım tek duygu gururdu"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne gelerek darbecilere karşı koyanlardan 38 yaşındaki öğretmen Derya Obacıklı, yeni adıyla Mürted Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi önünde duygularını anlattı.

Obacıklı, "Bir yıl sonra aynı yere gelmek karmaşık duygulara yol açtı. Yine yaşadığım tek duygu gururdu. O gün, tekrar gözümün önünden geçti. Bu hainlere tarihimizde olduğu gibi şimdi de daha sonra da hiç bir zaman meydan vermeyeceğimizi ve kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi içimden geçirdim." dedi.

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ'cülere direnen ve helikopterden açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden şarapnellerle yaralanan 62 yaşındaki emekli memur Kerim Eren ise duygularını, "Bugün vatan yine tehlikede olsa, ben yine aynı şekilde vatanı savunmak için sokağa çıkarım. O tankların, uçakların karşısında yine daha büyük bir iştahla direnirim." sözleriyle anlattı.

Eren, şarapnel parçalarından bazılarını hala vücudunda taşıdığını da söyledi.

- "Olaylar bitmedi, içimizde hala hainler var"

Hain darbe girişimi gecesi, Jandarma Genel Komutanlığında Tevfik Akkan şehit, çocukları Naif ve Emrah Akkan ise gazi olmuştu.

Naif Akkan, o gece bir sivilin tankın üzerindeki askerlere "ateş" emri verdiğini, yanındaki arkadaşının ve kardeşinin yaralandığını ifade etti.

Akkan, babasının da şehit olduğu anlara ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yüzümden kurşun yedim ve sırtüstü düştüm. O anda babamı gördüm. O ve kardeşim de düşmüştü, kalkmaya çalışıyorlardı. Sağda solda herkes düşüp, yere yıkılıyordu. Babam kafasına aldığı 3 kurşun ile şehit oldu, 61 yaşındaydı. Gece yatamıyoruz, 3'e kadar ayaktayız. Çünkü olay hala bitmedi. İçimizde hala hainler var."

- Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında yaralandı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında yaralanan isimlerden birisi de 49 yaşındaki polis memuru Gökhan Özken.

O akşam evde olduğunu ve darbe girişimi haberlerinin ardından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gittiğini belirten Özken, bombanın etkisiyle belinden ve ayaklarından yaralandığını anlattı.

Gökhan Özken, "Vatanımız için bayrağımız için ezanımız için Çanakkale'dekiler gibi Malazgirt’tekiler gibi bu kutsal topraklarımızı hainlere vermeyiz. Bütün vatan için çarpışan askerlerimize ve polislerimize, yerin altındaki ve üstündeki büyüklerimize karşı başımız dik duracak şekilde emanetlerine sahip çıkacağız." diye konuştu.

AA muhabirinin fotoğrafladığı 11 gazinin isimleri ve yaralandıkları yerler ise şöyle:

"Derya Obacıklı - Akıncı Üssü, Enes Alacayaka - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ferhat Derecik - TÜRKSAT, Gökhan Özken - Özel Harekat Daire Başkanlığı, Hasan Genç - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kerim Eren - Genelkurmay Başkanlığı, Mahmut Sayar - TBMM, Mehmet Bostan - Atatürk Havalimanı, Muhammet Enes Topçu - TRT, Naif Akkan ve Emrah Akkan - Jandarma Genel Komutanlığı."

Anadolu Haber Ajansı