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Danimarkalı Ayakkabı Markası Ecco Türkiye’de büyümeye devam ediyor

İskandinav sadeliğini teknoloji ve şıklıkla buluşturan ECCO, Türkiye’deki 10’uncu mağazasını İstanbul’daki Palladium Alışveriş Merkezi’nde açtı. 31 Mart’a kadar yapılacak alışverişlerde geçerli %25 indirim fırsatının da sunulduğu mağazada ECCO’nun yeni koleksiyonunu ECCO CREPETRAY da bulunuyor.

Danimarkalı Ayakkabı Markası Ecco Türkiye’de büyümeye devam ediyor

İskandinav sadeliğini teknoloji ve şıklıkla buluşturan ECCO, Türkiye’deki 10’uncu mağazasını İstanbul’daki Palladium Alışveriş Merkezi’nde açtı. 31 Mart’a kadar yapılacak alışverişlerde geçerli %25 indirim fırsatının da sunulduğu mağazada ECCO’nun yeni koleksiyonunu ECCO CREPETRAY da bulunuyor.

13 Mart 2018 Salı 12:23
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Danimarkalı Ayakkabı Markası Ecco Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Danimarkalı dünyaca ünlü ayakkabı markası ECCO, İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Palladium Alışveriş Merkezi’nde Türkiye’deki 10’uncu mağazasını açarak hızlı büyümesini sürdürüyor. 24 Şubat günü açılışı yapılan yeni mağazası ile ECCO; konforlu ve şık ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Yeni mağazanın açılışına özel, 31 Mart 2018’e kadar geçerli %25 indirim fırsatı da tüm ECCO severleri bekliyor.

Müşterilerini, mağazalarındaki eğitimli marka elçileri ile ağırlayan ve onları, yaşam tarzlarına en uygun stili bulma konusunda yönlendiren ECCO, İskandinav sadeliğini teknoloji ve şıklıkla buluşturan bir marka olarak öne çıkıyor.

Yeni Mağazada Yeni Koleksiyonu Deneyin
Dayanıklılıktan ödün vermeden yaratılmış, hafif platformlu yenilikçi dış taban ECCO CREPETRAY klasik bir stil ortaya çıkarırken, çıkarılabilir dokuma astar ayaklarınızı gün boyu serin ve ferah tutuyor. Günlük yaşantınızda ECCO FLUIDFORM™ teknolojisi ile size her daim birinci kalite yastık etkisi yaratan ECCO CREPETRAY ayakkabılarınız zor bir iş gününü bile rahatça atlatmanızı sağlıyor.
 

Son Güncelleme: 13.03.2018 12:34
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