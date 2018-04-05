Danfoss’un Türkiye’de 20. yılı

Türkiye’de faaliyete başlamasının 20.yılını kutlayan Danfoss, 5 Nisan Perşembe günü Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Danfoss CEO’su Kim Fausing’in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Danfoss’un 20 yıldır Türkiye’de yaptığı yatırımları ve şirketin gelecek dönem hedefleri paylaşıldı. Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing, Türkiye’nin şirket içindeki önemini vurguladı ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline güvendiklerinin altını çizdi. Fausing, şunları söyledi: “85 yıl önce Danimarka’da temelleri atılan Danfoss olarak, yarının dünyasında daha az kaynak ile daha fazlasını yapmaya olanak sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Altyapı, gıda arzı, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümlere karşı giderek artan taleplere çözümler yaratıyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörlerinin yanında, endüstrinin her alanında motor kontrolünde, ayrıca traktör ve iş makinelerinde mobil hidrolik sistemlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji ve bölgesel ısıtma alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.”

Türkiye, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak

Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin büyüme tutkusu, küresel eğilimlere uyumu, yeni teknolojileri ve inovasyonları hızla takip etmesi, bize büyük bir güven veriyor. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer alacağına inanıyoruz. Danfoss Türkiye, 2016 yılında %16, 2017 yılında ise %15 organik büyüme gösterdi. 2018 yılında da çift haneli büyüme hedefliyor, güçlü bir gelişme potansiyeli görüyoruz. Türkiye’nin enerji ve iklim stratejisi doğrultusunda somut adımlar attığını gözlemliyoruz ve enerji verimliliği konusunda çözümlerimiz ve bilgimizle katkı sağlamaya hazırız.

Türkiye’de ısıtma segmenti özelinde, kat istasyonu piyasasında yüzde 70’lere yakın bir pazar payı olan DAF Enerji firmasını 2015 yılında bünyemize kattık. Bu ürünler, uygulamaya özel tasarımın çok önemli olduğu bir pazara hizmet ediyor. Bu nedenle Türkiye'de bu pazara odaklanan bir Ar-Ge ve tasarım tesisimiz var. Türkiye'nin bölgesel ısıtma dönüşümünü desteklemek için üretim ve tasarım altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu satın almayla aynı zamanda istihdamımızı arttırmaya devam ettik ve önümüzdeki yıllarda kapasiteyi artıracağız. Danfoss Türkiye’de bugün 200 çalışanımız ve Türkiye’nin birçok ilindeki 80 iş ortağımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yatırımlarımız artarak devam edecek.

Dijitalleşmeye 140 milyon Euro yatırım yapacağız

Fausing; dijitalleşme, nesnelerin interneti, inovasyonda hız ve kapasiteye yatırımlarını sürdürüceklerini paylaşarak 2018’de toplam 140 milyon Euro yatırım yapacaklarını söyledi.

Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kjell Stroem, Türkiye’nin şirket içindeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi ve yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.



Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören ise; “Türkiye’de enerji verimliliği özelindeki çalışmalarımızla hemen her sektörde bulunuyoruz. Danimarka'nın enerji konusundaki bağımsızlığında son 85 yıldır önemli bir rol oynayan Danfoss, şimdi Türkiye'nin enerjide dış kaynaklardan bağımsız bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olmak için tüm birikimini kullanıyor. Türkiye’de ayrıca Danfoss Akademi platformumuz bünyesinde öğrencilere, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza sürekli eğitim sağlıyoruz. Yeni jenerasyonu enerji konusunda bilinçlendirmek sürekli hedeflerimizden biri, bu konuda öncülük ediyoruz” dedi.

Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel; “Birçok belediye ile, su tedarik ve atıksu tesislerinde enerji verimliliğini arttırıcı çalışmalar gerçekleştirdik. Bölgesel ısıtma sistemlerinde öncü uygulamalar yaptık ve geniş çaplı dönüşüm konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan büyük destek gördük. Bölgesel ısıtma sistemi, bir termik santralin atık ısısı veya jeotermal bir kaynakla çevredeki konutların ısıtılmasını, ve maliyetin doğalgaza kıyasla üçte bir oranında azaltılmasını sağlıyor. Örneğin, Soma’da yürüttüğümüz proje ile kW saat başına 21 kuruş olan ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz gideri, 6 kuruşa düştü” dedi.