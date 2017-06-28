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Damatsız da olsa düğün hayaline kavuştu

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:18
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde 3,5 yaşında merdivenden düşmesi sonucu zihinsel engelli olan 34 yaşındaki Karaaslan, ailesinin organize ettiği "damatsız düğün"de gelinlik giydi

Damatsız da olsa düğün hayaline kavuştu
KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 3,5 yaşındayken merdivenden düştüğü için zihinsel engelli kalan 34 yaşındaki Zeliha Karaaslan, ailesinin organize ettiği "damatsız düğün"de gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kendinden küçük kız kardeşlerinin evlenmesiyle rüyalarında sürekli gelinlik gören ve ailesine evlenmek istediğini söyleyen Zeliha için Hamidiye Mahallesi'nde ev düğünü düzenlendi.

Kuaföre gidip saçlarını yaptıran, gelinlik giyerek evlerinin önünde orkestra eşliğinde oynayan ve ellerine kına yakılan Zeliha, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zeliha'yı bu mutlu gününde, kentte eğitim aldığı özel bir rehabilitasyon merkezindeki arkadaşları ile Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ve Kaymakam Muhammet Önder de yalnız bırakmadı.

Damatsız düğünde Zeliha'nın yanında olan davetliler, eğlence programının sonunda genç kıza altın ve para hediye etti.

- "Çocuğumuzu sevindirmek istedik"

Zeliha'nın babası Recep Karaaslan, AA muhabirine, kızının rüyalarını süsleyen damatsız düğünle yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Zeliha'nın 3,5 yaşındayken akraba ziyaretinde merdivenden düştüğü için engelli kaldığını belirten baba Karaaslan, kızının, 2 kız kardeşi evlendiğinde ve komşularının düğününü gördüğünde hep gelinlik giymeyi istediğini söylediğini aktardı.

Bunu organize ederek kızlarını mutlu etmeyi arzuladıklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Her düğün gördüğünde istiyordu. 'Baba, kardeşlerim gelin oldu, ben de gelinlik giymek istiyorum.' derdi. Komşuların düğününü görüp üzülüyordu. Gece rüyalarına giriyordu. Sürekli annesine ve bana 'Gelinlik giyeceğim' diyordu. Biz de eşimiz ve dostumuzla çocuğumuzu sevindirmiş olduk. Düğünde gelinlik giymek kızımızın rüyalarına girdiği için damatsız düğün yapmaya karar verdik. Çocuğumuzu sevindirmek istedik."

- "Gelinlik giyeceği için çok mutlu oldu"

Anne Gönül Karaaslan da tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım, kız kardeşime gittiğimizde 3,5 yaşındayken 2. kattaki merdivenden düştü. Rahatsızlığını bir sene sonra anlayabildik. Birçok doktora götürdük ama çaresini bulamadık. 30 senedir kızımın her türlü ihtiyacını görüyorum. Giyimi, bezi, her şeyini kendim yapıyorum. Yemeğini yer ama bakımını yapamaz. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Gece, gündüz bensiz hiç durmaz. Benimle yatar, kalkar. Her yere benimle gider." 

Zeliha'nın hep gelinlik rüyası gördüğünü söylemesiyle bu arzusunu yerine getirdiklerine değinen Karaaslan, "Hep evlenmeyi hayal etti. 'Düğünüm olsun' diyordu. Geceleri kalkıp ağlıyordu, 'Ben gelin gitmek istiyorum' diye. Biz de damatsız düğünü yapmak istedik. Ona söyleyince çok sevindi. Gelinlik giyeceği için çok mutlu oldu." dedi.

- "Başka eve gitmem, annemi özlerim"

Zühal Durmuş da kardeşinin, kendisinin düğününden itibaren hep gelinlik giymenin hayaliyle yaşadığını dile getirerek, bu organizasyonla onun mutlu olmasını sağladıklarını söyledi.

Durmuş, "Önce kuaföre gittik, gelin gibi saçlarını yaptırdık. Evin önünde orkestra eşliğinde oynadı. Normal bir gelin gibi her şeyini yaptık. Sadece damadımız yok ama o bununla çok mutlu oluyor. Onun hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cümle kurmakta zorlanan Zeliha da duygularını "Gelin oldum. Gelin olmaktan mutluyum. Düğünümde oynayacağım. Başka eve gitmem, annemi özlerim." sözleriyle dile getirdi. 


Anadolu Haber Ajansı
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