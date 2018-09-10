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Dalgalara kafa tutan saat; I.N.O.X

Dalgalara kafa tutan saat; I.N.O.X

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:20
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Dalgalara kafa tutan saat; I.N.O.X

İsviçre saat endüstrisinin sınırlarını zorlayan Victorinox Swiss Army, I.N.O.X. serisini dalış meraklıları için güncelledi. Profesyonel dalış saati olarak yeniden tasarlanan I.N.O.X., renkli paracord kayışı ve titanyum kasasıyla sağlamlığını su altında da hissettiriyor. Göz alıcı mavi kadranı ve karanlıkta parlayan detaylarıyla net bir görüş sağlayan saat, ISO 6425 sertifikası ile tescilli dalış saati olma özelliğini taşıyor. 

Victorinox’un 130’uncu yılına özel olarak geliştirilen I.N.O.X. serisi bu kez gücünü su altında gösteriyor. Dayanıklılığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren Victorinox Swiss Army, I.N.O.X. Profesyonel dalgıç ile sıcaklık, yüksek basınç, tuzlu su, oksidizasyon gibi zorlu dayanıklılık testlerinin üstesinden geliyor. Dahası, ISO 6425 standartlarının tümüne sahip olan saat, aldığı sertifikayla da dalış saati olduğunu tescilliyor. 
Mavi renkli kayışı ve titanyum kasanın gri rengiyle I.N.O.X., sadece dalgıçların değil, sportif tarza sahip olanlara da hitap ediyor. Betona atma, yüksekten düşürme, yüksek ve düşük ısıya maruz bırakma gibi testlerde direnç gösteren saat, kum fırtınası gibi doğal olaylarda da sizi yarı yolda bırakmıyor. Yansıma yapmayan safir kristal camı ile su altında dahi net bir görüş sağlayan saat, dayanıklılığın önemli bir parçasını da titanyum kasasından alıyor. Quartz makinesiyle zamanı size doğru aktaran Victorinox Swiss Army I.N.O.X. Profesyonel dalgıç titanyum, çocuğunuza bırakabileceğiniz bir saat olarak karşımıza çıkıyor. 

Özel saat bayilerinden sahip olabileceğiniz Victorinox Swiss Army I.N.O.X. Profesyonel dalgıç titanyum saatin KDV dahil satış fiyatı 7.280 TL’dir.  
 

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