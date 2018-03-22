DAIKIN’DEN STRATEJİK SATIN ALMA

İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin, yenilikçi endüstriyel soğutma çözümleri sunan İspanyol Tewis Smart Systems S.L’yi satın aldığını açıkladı. Daikin, iştiraki Zanotti aracılığıyla gerçekleştirdiği bu satın alma sayesinde endüstriyel soğutma sistemleri pazarındaki konumunu pekiştirmek için önemli bir anlaşmaya imza atmış oldu. Bu stratejik karar ile uluslararası büyümesini sürdüren Daikin, Tewis’i de bu doğrultuda konumlandırmayı planlıyor. Daikin, Tewis’in sahip olduğu know-how ve uzmanlığı değerlendirerek, uluslararası büyüme için kilit ülkelerden biri olan Fransa’da gıda perakende ve endüstriyel soğutma pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İspanya’nın Valencia şehrinde 2009 yılında kurulan ve soğutma sistemleri teknolojisinde lider bir firma olarak tanınan Tewis, 2016 itibariyle toplam 14.2 milyon Euro’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Soğutma sistemleri tasarımının yanı sıra, kontrol ve izleme gibi alanlarda da uzman olan Tewis, son yıllarda GWP (Küresel ısınma potansiyeli) düşük soğutucu akışkanlarla çalışan soğutma üniteleri üretmek için yatırımlarını hızlandırdı. CO2 (karbondioksit) kullanan ve yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip soğutma ünitelerini hayata geçiren Tewis, özellikle İspanya ve Portekiz pazarında konumunu sağlamlaştırdı. Daikin Europe N.V. Başkan Yardımcısı Junji Umamoto, Daikin’in doğal soğutucu akışkan odaklı endüstriyel soğutma pazarındaki konumunu güçlendirecek bu önemli satın almayla ilgili yaptığı açıklamada Tewis’i alanının lideri kılan girişimci ruhun, uzmanlığın ve kurum değerlerinin Daikin’e mükemmel uyum sağladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Tewis bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yoluna CEO Carlos Momplet liderliğinde devam edecek. Kendisinin ve ekibinin yaratıcı çözümler geliştirmeye devam edeceğine ve şirketi daha da büyüteceğine olan inancımız tam.”