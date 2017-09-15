DAIKIN, ISITMADA 1 NUMARA OLMAYI HEDEFLİYOR

Isıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal ürünleri ile iklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, yeni döneme ilişkin faaliyetlerini ve hedeflerini açıkladı. ‘Isıtmayı yeniden tasarladık’ sloganı ile bu alanda yeni bir hamle yapan Daikin, pazardaki iddiasını artırıp, hedeflerini yükseltti. Daikin, bu hedefler doğrultusunda soğutmada olduğu gibi ısıtmada da liderliğe odaklandı.



14 Eylül akşamı Çırağan Palace’da düzenlenen basın lansmanında halen devam eden çalışmalar ve yeni hedefler konusunda bilgi veren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, hedeflerin üzerinde büyüme kaydettikleri ilk 5 yılın ardından, ikinci 5 yıla çok daha iddialı başladıklarını açıkladı. Daikin’in kurulduğu 1924 yılından bu yana öncü ve mucit bir marka olarak iklimlendirme sektöründe uzmanlaştığını, bugün 20 milyar doları bulan cirosu ve 60 bin çalışanı ile sektörüne liderlik ettiğini hatırlatan Önder, şu bilgileri verdi: “Daikin Türkiye olarak biz de bu yapıya kısa sürede entegre olduk ve ilk dönemimizde ciromuzu 202 milyon liradan 1 milyar liraya, çalışan sayımızı 424 kişiden 1.075 kişiye, ihracatımızı 10 milyon dolar seviyesinden 100 milyon dolara çıkararak rekor bir büyümeye imza attık. Nisan 2017 itibariyle başlayan ikinci 5 yılımıza ise Daikin Global’ın Fusion20 hedefleri doğrultusunda, üretim tesislerimizden satış kanallarımıza kadar pek çok yeni ve inovatif çalışmayı devreye soktuk. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hızlı büyümemizi sürdürerek 2020 yılında hedeflerimizi; ciroda 1.644 milyon TL.’ye, istihdamda 1.500 kişiye, ihracatta ise 200 milyon dolara ulaşmak olarak belirledik.”



SAKARYA’DAKİ AR-GE EKİBİ BİR İLKE İMZA ATTI

“Bundan sonra çok daha büyük adımlar atacağız” diyen Önder, bu adımlardan ilkinin ısıtmada atıldığını açıklayarak şunları söyledi: “Daikin 2011 yılında Türkiye’de Airfel’i alarak doğrudan yatırımcı olurken, çok güçlü bir ısıtma know how’unu da bünyesine kattı. Bu güçlü yapı Daikin’in dünya ısıtma pazarındaki gücünü artırırken Daikin Türkiye olarak biz de, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kullanabileceğimiz, markamıza değer katacak çalışmaları başlattık. Daikin dünyada Ar-Ge’si çok güçlü bir kuruluş. Bu nedenle dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan CERN’de bile Daikin tercih ediliyor. Böyle bir yapı içerisinde Daikin Türkiye olarak, biz de Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarımıza hız verdik, merkezimizi kurduk. Ekibimiz bugüne kadar pek çok iyileştirme çalışması yaptı ve sonunda hem Daikin hem de sektör tarihinde bir ilke imza attı. Daikin gibi inovasyon ve teknolojisi ile tanınan bir markaya yakışacak bir kombi geliştirdik. İşte bu nedenle ‘Isıtmayı yeniden tasarladık’ diyebiliyoruz. Daikin’in ısıtmadaki Ar-Ge üssü Türkiye olacak. Bu hamlemizle sektörümüze yepyeni bir ivme kazandırmayı ve yeni yatırımlar çekmeyi planlıyoruz.”



DAIKIN’İN İLK, SEKTÖRÜNÜN EN KÜÇÜK KOMBİSİ

Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve eni 40 cm., boyu 59 cm., derinliği 25,5 cm. ağırlığı ise 27 kg. olan Daikin Premix Kombi’nin, segmentinin “en küçük hacimli yoğuşmalı” kombisi olmasının yanı sıra Daikin için de bir milat olduğuna dikkat çeken Önder, “Bu kombi ile ilk kez doğalgaz ile çalışan bir cihaz Daikin markası ile piyasaya çıktı” dedi. Önder, 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan kombi serisinin genişletileceğini ve bunun için 2020 yılına kadar ısıtma grubuna 5 milyon liralık yatırım daha yapılacağını açıklarken, “Yeni 5 yıllık projeksiyonumuzu yaparken; ısıtmada da dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık. Daikin’in geçen yılki 1 milyar liralık cirosunun 200 milyonu ısıtma ürünlerinden oluşuyordu. Bu yüzde 20’lik oranın 2020 yılına kadar yüzde 30’a çıkmasını öngörüyoruz” diye konuştu. 2017 yılına yüzde 20 büyüme hedefi ile başlayan Daikin Türkiye‘nin ilk 8 ayda bu hedefi geçerek yüzde 25 büyümeyi yakaladığına dikkat çeken Önder, “Bu büyümenin yüzde 5‘lik farkı da henüz sezon başlamamasına rağmen ısıtma ürünlerinden geldi. Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da çok iddialıyız. Hedefimiz üç yıl içinde liderliği almak. Daikin’in soğutma konforunu ısıtmaya da yayacağız” dedi.



VRV ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

“Yeni kombimizin boyutu ile ısıtmayı yeniden tasarlarken, ihracat gücümüze de yeni bir değer kattık” diyen Önder, “Sakarya’da ürettiğimiz bu kombimizi Türkiye ile aynı anda Avrupa’da da satışa sunduk. Kombimiz şu anda Almanya, İtalya ve İngiltere pazarlarında satılmaya başladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de 2018 yılı içerisinde satılmaya başlayacak. Dediğim gibi Daikin Kombi bir ilk, bunun devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Daikin’in Türkiye’ye yatırımlarının ısıtma grubu ile sınırlı kalmayacağını da vurgulayan Önder, sözlerini şöyle tamamladı: “2018-2019 yıllarında Avrupa’daki üretimin bir kısmını Türkiye’deki üretim tesislerine kaydırmayı planlıyoruz. Bunun için de VRV dediğimiz merkezi sistemler ürünlerinin Türkiye’de üretilmesi için harekete geçtik. Daikin, Türkiye’ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel’i bünyesine katmıştı. 2012 yılından bu yana da 100 milyon TL’lik yatırımlar yaptık. 2020 planlarımız doğrultusunda 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.”

TÜRKİYE BÖLGE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Daikin Europe Heating General Manager Patrick Crombez de, “Daikin Kombi bizim için bir ilk olmanın yanı sıra Daikin’in ısıtmadaki iddiasının da somut bir göstergesi” derken, şu konuşmayı yaptı: “Bölgenin üretim ve lojistik üssü olarak Daikin Türkiye, pazarda olduğu kadar Daikin Grubu içinde de başarılı bir büyüme kaydediyor. 6 yıl gibi kısa bir sürede pazar lideri olmayı başaran Daikin Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi; satış, pazarlama, servis alanlarındaki inovatif uygulamalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Daikin Kombi de tüm bu çalışmaların meyvesi. Türkiye’de büyümeye, Daikin Türkiye’yi bölgenin merkezi olarak konumlandırmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklimlendirme sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda planladığımız tüm yatırımlarımıza aynı hızla devam edeceğiz.”



NİSAN 2018’İ BEKLEMEDİK, ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERDİK

Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü Umut Ertür ise, sıradışı bir ürünle ısıtmayı yeniden tasarlayan Daikin’in, bu kombi ile bir dizi yeniliğe öncülük ettiğine dikkat çekti. Nisan 2018’de Türkiye’de yeni bir dönem başlayacağını, konvansiyonel kombi satışının sona ererek yoğuşmalı kombi satışının zorunlu olacağına işaret eden Ertür, “Daikin Türkiye olarak yine yasal zorunlulukları beklemeden sektörümüze öncülük ettik, hali hazırda yüzde 64’ü yoğuşmasız cihazlardan oluşan kombi pazarında dinozor kombileri tarihe gömecek bir cihaz geliştirdik” dedi. Türkiye’de halen ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış 6 milyon kombi bulunduğu bilgisini paylaşan Ertür, “Türkiye’de 13 milyon doğalgaz abonesi var. Yeni nesil kombi ile birçok eve ilk kez yoğuşmalı kombi girmesini sağlayacağız, aynı zamanda yenileme pazarından da önemli bir pay alacağız. Çok sayıda kombi kullanıcısı bu sayede eski kombisi ile vedalaşacak” dedi. Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulan Daikin Premix Yoğuşmalı Kombi, koşulsuz 6 yıl garanti sunuyor. Sektörde ilk defa koşulsuz garanti veren ısıtma markası olan Daikin, ürününe ne kadar güvendiğini de gösteriyor.

Basın Bülteni