DAİKİN efsanevi japon grubu ondekoza'yı istanbullular ile buluşturdu

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve iki saat süren konserde, Ondekoza geleneksel davul ritimleri ve hareket dolu olağanüstü performansı ile İstanbullu müzikseverlere eğlence dolu anlar yaşattı.

İstanbul’da dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ondekoza, 24 Ekim Salı akşamı saat 19:00’da İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde bir konser daha gerçekleştirecek.

Ondekoza, Ekim ayında çıktığı Türkiye turnesi kapsamında 19 Ekim’de Bursa ve 22 Ekim’de İzmir’de birer konser gerçekleştirmiş, Uzakdoğu’nun eşsiz ritimlerinden oluşan performansları ile sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

1969 yılında Japonya'nın Sado Adası'nda kurulan davul grubu Ondekoza, bugüne kadar Japonya başta olmak üzere Amerika, İtalya, İsviçre, Almanya, Rusya gibi ülkelere turneye çıktı. Japonya İmparatoru'nun tahta çıkış töreni de dahil olmak üzere pek çok önemli organizasyonda sahne alan Ondekoza, Eylül 2015’te Ertuğrul Fırkateyni Faciası'nın 125. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul ve İzmir’de konser gerçekleştirmişti.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, ısı pompaları, VRV, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır.





Merkez ofisi İstanbul'da bulunan Daikin Türkiye; Sakarya'da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500'ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye'nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk, dünyanın en büyük iklimlendirme deneyim merkezi Solution Plaza fuha İstanbul'u sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise bünyesinde her türlü hedef kitleye yönelik eğitim fırsatı sunmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

DAIKIN HAKKINDA

Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin Industries Ltd., bugün 150 ülkede 20 milyar doları bulan cirosu, 60.000’den fazla çalışanı ve 90 üretim tesisi ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınmaktadır.





Daikin Türkiye'nin de bünyesinde yer aldığı Daikin Europe NV, 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan Daikin Europe NV, 5.500 çalışanı, Belçika, Türkiye, Çek Cumhuriyeti (2), Almanya, İtalya ve İngiltere'deki 7 üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük klima, ısı pompası ve soğutma cihazı üreticisidir. Bugüne kadar 500.000’in üzerinde kurulumu gerçekleştirilen Daikin Altherma, Avrupa'da en çok satan ısı pompası sistemleridir.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve iklimlendirme sektörünün devi Daikin işbirliği ile Türkiye turnesine çıkan Ondekoza, 23 Ekim Pazartesi akşamı çok özel bir konser ile İstanbullu müzikseverlerle buluştu.Basın Bülteni