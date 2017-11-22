banner181
Ana SayfaGÜNCEL

DAIKIN Altherma Hibrit ısı pompası ile faturalar %25 düşüyor

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:11
Bu haber 1277 kez okundu

İklimlendirme sektörünün öncü firması Daikin, ısıtmadaki iddiasını hibrit sistemler ile sürdürüyor. Premix tam yoğuşmalı kombi ile entegre bir şekilde çalışan Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, enerji maliyetlerini yüzde 25’e kadar düşürüyor. Eski kombinizin yerine kolayca kurulan sistem, istenirse ısıtmanın yanı sıra soğutma da gerçekleştirebiliyor.

DAIKIN Altherma Hibrit ısı pompası ile faturalar %25 düşüyor
 Havadan suya ısı pompalarının mucidi Daikin, Avrupa ve Türkiye’de en çok tercih edilen ısı pompası olan Altherma’dan sonra şimdi de hibrit sistemlerle ısıtmada yeni bir dönem başlatıyor. Yüksek verimliliği ile öne çıkan ısı pompası sistemleri ile premix tam yoğuşmalı kombi bir araya geldi ve Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ortaya çıktı. Yenilikçi ürünleri ile soğutmada olduğu gibi ısıtmadaki iddiasını da artıran Daikin, iki üstün teknolojinin kombinasyonu ile kullanıcılarına daha yüksek verim ve tasarruf olanağı sunuyor.

Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, bir yandan geniş alanların ısıtılması ve sıcak su talebinin karşılanması için esnek bir çözüm sunarken, iç ünite seçimine bağlı olarak soğutma da gerçekleştirebiliyor. Böylelikle ev ve iş yerlerinin hem ısıtma, hem soğutma, hem de sıcak su ihtiyacı aynı sistemle karşılanabiliyor. Sistemde kullanılan hydrobox ve kombi, toplamda klasik duvar tipi kombiler kadar yer kaplıyor ve bina içinde eski kombinin yerine, hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebiliyor. Bu sayede 25 dereceden 80 dereceye kadar sıcaklıkta kalorifer suyu elde edilebilmesini sağlayan Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ile binalarını yenilemeyi tercih eden kullanıcılar, boru ve radyatörlerini değiştirmeye gerek duymuyor.


DAHA AZ ENERJİ VE DÜŞÜK KARBON SALINIMI
Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası sisteminde, tüm yıl boyunca, alan ısıtma için gerekli enerjinin yüzde 70’ine kadar bir bölümü ısı pompası tarafından tek başına karşılanabiliyor. Daikin Altherma havadan suya ısı pompası sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanırken, çok soğuk havalarda ise ısı pompası devreden çıkarılarak doğalgaz ile çalışan kombi devreye giriyor.

Daikin’in yeni ısı pompası, otomatik geçiş özelliği ile değişen hava koşullarında doğalgaz kazanı veya hibrit çalışma arasında her zaman en ekonomik modu seçiyor. Gerektiğinde bunları birlikte kullanarak (hibrit çalışma), kullanıcılarına daha ucuz, daha yeşil bir enerji kullanımı olanağı sağlıyor. Her iki teknolojinin avantajlarını birleştiren Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ile enerji maliyetleri en yeni teknolojiye sahip yoğuşmalı kombilere oranla dahi yüzde 25’e kadar düşerken, karbon emisyonlarından yılda 1.5 tona kadar tasarruf sağlanıyor.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.