DAIKIN Altherma Hibrit ısı pompası ile faturalar %25 düşüyor

Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, bir yandan geniş alanların ısıtılması ve sıcak su talebinin karşılanması için esnek bir çözüm sunarken, iç ünite seçimine bağlı olarak soğutma da gerçekleştirebiliyor. Böylelikle ev ve iş yerlerinin hem ısıtma, hem soğutma, hem de sıcak su ihtiyacı aynı sistemle karşılanabiliyor. Sistemde kullanılan hydrobox ve kombi, toplamda klasik duvar tipi kombiler kadar yer kaplıyor ve bina içinde eski kombinin yerine, hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebiliyor. Bu sayede 25 dereceden 80 dereceye kadar sıcaklıkta kalorifer suyu elde edilebilmesini sağlayan Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ile binalarını yenilemeyi tercih eden kullanıcılar, boru ve radyatörlerini değiştirmeye gerek duymuyor.

DAHA AZ ENERJİ VE DÜŞÜK KARBON SALINIMI



Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası sisteminde, tüm yıl boyunca, alan ısıtma için gerekli enerjinin yüzde 70’ine kadar bir bölümü ısı pompası tarafından tek başına karşılanabiliyor. Daikin Altherma havadan suya ısı pompası sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanırken, çok soğuk havalarda ise ısı pompası devreden çıkarılarak doğalgaz ile çalışan kombi devreye giriyor.



Daikin’in yeni ısı pompası, otomatik geçiş özelliği ile değişen hava koşullarında doğalgaz kazanı veya hibrit çalışma arasında her zaman en ekonomik modu seçiyor. Gerektiğinde bunları birlikte kullanarak (hibrit çalışma), kullanıcılarına daha ucuz, daha yeşil bir enerji kullanımı olanağı sağlıyor. Her iki teknolojinin avantajlarını birleştiren Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ile enerji maliyetleri en yeni teknolojiye sahip yoğuşmalı kombilere oranla dahi yüzde 25’e kadar düşerken, karbon emisyonlarından yılda 1.5 tona kadar tasarruf sağlanıyor.

Havadan suya ısı pompalarının mucidi Daikin, Avrupa ve Türkiye’de en çok tercih edilen ısı pompası olan Altherma’dan sonra şimdi de hibrit sistemlerle ısıtmada yeni bir dönem başlatıyor. Yüksek verimliliği ile öne çıkan ısı pompası sistemleri ile premix tam yoğuşmalı kombi bir araya geldi ve Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ortaya çıktı. Yenilikçi ürünleri ile soğutmada olduğu gibi ısıtmadaki iddiasını da artıran Daikin, iki üstün teknolojinin kombinasyonu ile kullanıcılarına daha yüksek verim ve tasarruf olanağı sunuyor.Basın Bülteni