Dağcılar buzul şelalesine tırmanış yaptı

VAN (AA) - Milli dağcı Tunç Fındık'ın aralarında dağcılar, doğal buz şelalelerini dağcılık sporuna kazandırmak için Van'daki Muradiye Kanyonu'nda yer alan buz şelalesine tırmandı.

Dünyada "14x8000 Tırmanış Projesi"nde yer alan tek Türk dağcı olan Fındık, beraberindeki dağcılar Doğan Palut, Kürşat Öztürk ve İtalyan Dağcı Gilberto Merlante ile yörenin doğal buz şelalelerini dağcılık sporuna kazandırmak amacıyla tırmanış yapmak için Van'a geldi.

Beraberindeki dağcılarla kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Kanyonu'ndaki buz şelalesine teknik buz tırmanışı gerçekleştiren ekip, Erek Dağı'ndaki buz şelalelerine de tırmanış düzenleyecek.

Milli dağcı Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle dağcılık ve tırmanış açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgede daha önce birçok noktada tırmanış gerçekleştirdiklerini anımsatan Fındık, bölge halkının misafirperverliğinin çalışmalarını kolaylaştırdığını anlattı.

Fındık, kente özgü doğal güzelliklerin yeteri kadar tanıtılmadığını ifade ederek, "Bu bölgede dağcılık konusunda faaliyetler gerçekleştirmeyi çok önemli buluyoruz. Daha hiç keşfedilmemiş güzellikler mevcut. Bunları tanıtmak çok keyif veriyor. Çok güzel bir coğrafyamız var. Bundan doğru faydalanabilirsek ve bu doğal güzellikleri insanlarımıza ulaştırabilirsek bölgeye çok insan gelebilir. Sporun kalbi burada atabilir. Bunun için bu güzellikleri iyi değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Dağcı Doğan Palut da kentte doğal ve turistik mekanlarının çok olduğunu belirterek, buz şelalelerinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Van'ın kendine has değerleriyle her geçen gün gelişerek büyüdüğüne dikkati çeken Palut, "Van'da buz şelalelerine tırmanış gerçekleştirmek bizim için bir ilk oldu. Yerli dağcılar da bugün buz şelalesine tırmanışla tanışmış oldu. Bu aktivitelerle bölgede doğa sporları daha da yaygınlaşacaktır." dedi.

Anadolu Haber Ajansı