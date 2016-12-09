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Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konvoyunda kaza

09 Aralık 2016 Cuma 15:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda yer alan koruma araçları Maslak civarında kazaya karıştı. Kazada 3 araç hasar görürken, yaralanan olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konvoyunda kaza
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinde kıldı. Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkünden çıkarak, cuma namazı için Üsküdar'a geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti. Erdoğan, cuma namazının ardından camiden ayrılırken vatandaşlar "Recep Tayyip Eroğan", "Seninleyiz Reis" sloganları attı. Cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, bazılarıyla da fotoğraf çektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda yer alan koruma araçları Maslak civarında kazaya karıştı. Kazada 3 araç hasar görürken, yaralanan olmadı.



Anadolu Haber Ajansı
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