CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STAT MÜJDESİ

"Bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar"

"Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler"

"Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizzat yaşadım maalesef çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara, ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolaplara da bizzat şahit oldum, gördüm, biliyorum." şeklinde konuştu.

Sporda şiddetin önlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Son dönemde önemli ölçüde azalttığımız sporda şiddeti de önümüzdeki süreçte alacağımız ilave tedbirlerle çok düşük seviyelere getireceğimize inanıyorum. Bir yasal düzenleme talebi olduğunu biliyorum. Bu yasal düzenlemeyle alakalı da şüphesiz ki federasyonun, Kulüpler Birliğinin, tüm kulüplerle ortaklaşa, iyi çalışarak hazırlayıp sunacakları böyle bir teklifi inşallah parlamentomuz da süratle çıkaracaktır, buna inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletten korkan, gençlerden çekinen bir anlayışla Türkiye'nin geleceği inşa edilebilir mi? Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar." dedi.